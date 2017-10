Tesla despide a cientos de trabajadores tras revisar su actividad

El fabricante estadounidense de automóviles eléctricos de lujo Tesla despidió esta semana a entre 400 y 700 trabajadores de diferentes departamentos como parte de una revisión anual de su actividad, informaron hoy medios locales.



La cifra de despidos fue facilitada por los propios empleados de Tesla al diario The Mercury Times, al que señalaron que ingenieros, supervisores y operarios de fábrica se han visto afectados por la medida y además no se les avisó con suficiente antelación.



Por su parte, la compañía matizó que los puestos en cuestión, a los que no se refiere como "despidos", son administrativos o de ventas y aseguró que hará nuevas contrataciones en la mayoría de vacantes, sin cuantificarlas.



"Como en cualquier compañía, especialmente una con unos 33.000 empleados, las revisiones de actividad ocasionalmente resultan en salidas de trabajadores. Tesla va a seguir creciendo y contratando nuevos empleados en todo el mundo", indicó un portavoz.



Tras el lanzamiento este verano del Model 3, el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, dijo que esperan una producción semanal en torno a 5.000 coches de ese tipo para final de año

Por Victor Gil MIRA TAMBIÉN El Model 3, otra promesa incumplida en el currículum de Elon Musk en Tesla