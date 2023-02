Tesla despide a trabajadores en Nueva York por los intentos de sindicalizarse

Un día después de que los trabajadores anunciaran su campaña sindical, Tesla, liderada por Elon Musk ha despedido a una docena de trabajadores en la planta de Buffalo, Nueva York, donde se fabrican las células solares. Esta información ha sido facilitada por los organizadores de dicha campaña a Bloomberg a través de unas quejas en las que se ha denunciado una represalia colectiva.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Relaciones Laborales 'National Labor Relations Board' la Unión de los Trabajadores (Workers United) ha acusado a Tesla de violar los términos de empleo. "El sindicato pidió a la junta laboral que buscara una orden judicial federal para evitar la destrucción irreparable de derechos de los empleados resultantes de la conducta ilegal de Tesla”. De esta forma, la empresa ha realizado acciones que reprenden el derecho a la actividad sindical de sus empleados.

Según explica el sindicato a Blomberg, algunos de los empleados despedidos habían participado en discusiones laborales, además, todos los damnificados era miembros del comité organizador de estas revueltas. "Esta es una auténtica represalia colectiva contra el grupo de trabajadores que inició este esfuerzo por organizarse", ha defendido Jazz Brisack, uno de los organizadores de Workers United que está intentando potenciar la campaña sindical de Tesla. "Estos despidos se han realizado para asustar a todos sobre las posibles consecuencias de la sindicalización", apostilló a la agencia de noticias financieras.

Pese a estas quejas por parte de los organizadores, los directivos de Tesla, incluyendo a Elon Musk, no habrían respondido ante las acusaciones de los afectados ya que Tesla disolvió su equipo de prensa en 2022. “Me siento sorprendido, me contagié de covid-19 y estaba fuera de la oficina, luego tuve que tomar una licencia por duelo. Regresé al trabajo, me dijeron que estaba superando las expectativas y luego me despidieron”, dijo en un comunicado Arian Berek, miembro del comité afectado. “Creo firmemente que esto es una represalia por el anuncio del comité, y es vergonzoso”, recoge Bloomberg.

En esta fábrica de Búffalo trabajan más de 800 personas para optimizar los sistemas operativos de la cámara interior. Sin embargo, estos despedidos no formaban parte del equipo de ingeniería pero sí que se encargaban de contribuir al desarrollo de la conducción automatizada, incluyendo la identificación de los objetos en las imágenes capturadas por el vehículo y el reconocimiento de estos en la carreta. De esta forma, estamos hablando de un aspecto fundamental para la tecnología de la marca.

Por último, Sara Constantino, otra de las afectadas por estas medidas ha defendido que todo esto solamente está animando a la gente a apoyar el sindicato. "Están intentado asustarnos, y eso creo que les está resultando contraproducente". En caso de que se produzca finalmente la unión sindical, la Dirección Nacional de Relaciones Laborales tendría la potestad de ordenar la reincorporación de los trabajadores despedidos, los cuales lograrían el derecho a percibir algún tipo de indemnización que compense el daño causado.