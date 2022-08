El Tesoro se plantea dejar abiertas todo el año las convocatorias del 'sandbox'

La Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional pone en revisión el 'sandbox', una de las mayores innovaciones financieras a nivel europeo en la que España ha sido pionero. Poco más de un año y medio después de despegar, el Gobierno se ha percatado de que el procedimiento presenta algunas deficiencias y por ello trabaja ya en varias líneas de mejora con intención de optimizar su funcionamiento y potenciar los resultados. Una de las principales ideas que estudiará en profundidad es la de eliminar el sistema de convocatorias por cohortes y dar paso a uno abierto en el que los promotores puedan presentar sus proyectos en cualquier momento del año.

Esta propuesta pasaría por suprimir las dos ventanas temporales que existen cada ejercicio. Los análisis preliminares del Tesoro apuntan a una posible agilización de los tiempos de evaluación y puesta en marcha de los proyectos si se elimina la fórmula de las dos ediciones anuales y se impone un sistema abierto, bajo el cual cada proyecto seguiría un procedimiento independiente. La celeridad en los procesos es una cuestión central para los entornos innovadores, una característica que actualmente no existe y que está suponiendo un enorme obstáculo.

En enero de 2021 se lanzó la primera de las cohortes del 'sandbox financiero'. Desde entonces se han cerrado tres ediciones. La cuarta, correspondiente a la segunda del ejercicio 2022, abrirá su plazo el próximo 1 de septiembre y finalizará el 13 de octubre. Pese a ello, todavía no ha habido ningún caso de éxito de compañías que salgan del espacio de pruebas con proyectos aprobados. El sector fintech, representado por su patronal la Asociación Española de Fintech e Insurtech (Aefi), ya venía reclamando desde hace meses un cambio con el objetivo de aligerar los pasos.

Otro de los planteamientos del Tesoro es la creación de una 'red de alumni' de los proyectos admitidos al 'sandbox'. A través de ella, los interesados en presentar proyectos podrían contactar con los promotores que han superado con éxito el periodo de pruebas, favoreciendo el intercambio de información y la colaboración, generando sinergias positivas del conocimiento y maduración del que se han beneficiado los admitidos. Uno de los objetivos del 'arenero regulatorio' es precisamente mejorar el entorno innovador en el sector financiero, fomentado la colaboración entre los agentes y también con las autoridades supervisoras.

Igualmente, quiere impulsar los hubs de innovación dirigidos a proyectos en los primeros estadios de su ciclo de vida. El Ejecutivo considera que estos espacios son clave para hacer prosperar el desarrollo de nuevos proyectos y fomentar la maduración de los que se encuentran en estado embrionario. Esta herramienta sería complementaria al 'sandbox' y repercutiría tanto en el número de proyectos presentados como en el grado de madurez de los mismos cuando soliciten iniciar una fase de pruebas.

Varios proyectos han tenido que ejecutar sus pruebas con datos ficticios porque no encontraban la forma de suscribir garantías para cubrir riesgos ante participantes reales

Otro de los problemas detectados ha sido la suscripción de garantías que cubriesen los riesgos asociados a las pruebas. Aunque la mayoría de los proyectos han contado con participantes reales, tanto personas jurídicas como personas físicas, lo cierto es que se han enfrentado a problemas para suscribir este tipo de escudos, que son fundamentalmente seguros de responsabilidad civil. Varios proyectos incluso han tenido que ejecutar sus pruebas con datos ficticios. Ante esta situación, se están tratando de encontrar soluciones alternativas que permitan avanzar sin renunciar a partícipes de verdad.

Todas estas cuestiones deberán ahora ser tratadas, aunque en base a las lecciones aprendidas durante la primera cohorte, las autoridades competentes ya han acometido algunos avances. Han tratado de aumentar la transparencia del proceso, orientar a los promotores que desean participar y reducir los tiempos de las fases previas al inicio de las pruebas. El Tesoro incluso tuvo que lanzar una guía explicativa para solventar deficiencias con los contenidos mínimos que debían incluir las memorias de los proyectos, aclarando el funcionamiento y los requisitos de acceso.

Precisamente esto dio lugar a la presentación de menos candidatos, puesto que los que se postulaban después de su publicación se ajustaban más a los requerimientos. En la primera edición llegaron muchas solicitudes y fueron pocas los seleccionados. "Había una fiebre de proyectos que en realidad no se correspondían con el objetivo del sandbox financiero", han remarcado desde una de las principales autoridades supervisoras. Muchos no encajaban, otros no tenían sentido dentro de este espacio controlado y en algunos casos no contaban con la suficiente madurez.

Asimismo, se ha matizado y clarificado la documentación a aportar en los ámbitos de la protección de los datos personales y la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Protección de Datos (AEPD) y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) participan como autoridades competentes. Con ello se ha logrado que los promotores lleguen a fases más avanzadas con una documentación más completa y reduciendo los tiempos de las primeras, especialmente la de negociación de los protocolos.