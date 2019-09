¿Adiós a Magaluf? La quiebra de Thomas Cook amenaza el 'turismo de borrachera'

Vuelos, hotel, traslados y barra libre en Magaluf, Mallorca, por apenas 300 euros. Esta oferta era una de las tantas que el touroperador Thomas Cook anunciaba en sus páginas web y con la que cada año llegaban a Baleares, sobre todo a Mallorca, miles de turistas británicos. Ahora, tras el cierre de la compañía, este tipo de viajes están 'amenazados' ya que el principal medio para llegar a las islas ha desaparecido. Un respiro para quienes quieren olvidar el llamado 'turismo de borrachera' y un daño para otros, que temen que su negocio se venga abajo.

"Discover our great holiday deals to Magaluf for 2019/2020" (en castellano: "Descubre nuestras grandes ofertas de vacaciones a Magaluf para 2019/2020"), rezaba un anuncio de la compañía en su web hasta hace apenas unas horas, cuando ésta ha sido clausurada y sustituida por un anuncio de la autoridad de aviación civil británica en el que se da cuenta de la cancelación de los vuelos y se proponen soluciones para los turistas.

Y es que este pueblo costero a 17 kilómetros de la capital, cuyo municipio, Calvià, cuenta con más de 60.000 plazas hoteleras, ha sido el foco del 'turismo de borrachera' en los últimos años. El 'balconing' (una práctica que consiste en saltar entre los balcones de un hotel o a la piscina), las peleas y las despedidas de solteros, que se han abierto paso entre el turismo familiar gracias a paquetes de viajes baratos que ofrecen operadores como el que acaba de quebrar, son el día a día de esta zona de la isla. En los últimos tiempos, algunas compañías hoteleras han tratado de mejorar el área y aumentar el turismo de calidad con reformas en los hoteles que alejen al tipo de viajeros que a día de hoy visitan esta parte de la isla.

La compañía aérea de Thomas Cook tenía previsto operar este lunes diez vuelos con salida o llegada al aeropuerto de Palma de Mallorca, según datos oficiales de Aena, uno de los más afectados de toda la red nacional, a los que habrá que sumar otros tantos este mismo martes. Pero en cifras generales, los datos alarman a propios y extraños. Se trata del segundo touroperador en peso en cuanto a llegada de turistas a esta isla de Baleares, solo por detrás de la alemana TUI, por lo que el "daño al turismo" está "asegurado".

Pese a ello, la división alemana de la compañía, que opera bajo el nombre de Condor, sigue operando con normalidad hasta que exista una decisión en firme del Gobierno alemán, por lo que los efectos, "al menos por ahora", no serán tan duros para el turismo de la isla como podrían llegar a ser si finalmente se produce un cierre completo de la firma, según señalan hoteleros de la zona más afectada.

Filial en Baleares

Thomas Cook abrió en 2017 una filial bajo el nombre 'Thomas Cook Balearics', con sede en el aeropuerto de Palma de Mallorca. La firma, que cuenta con seis Airbus A320 operados por Condor, nacía con la intención de aumentar el número de operaciones en las islas y ahora se ve truncada por la quiebra.

Sea como fuere, esta filial solo ha presentado las cuentas de un ejercicio en nuestro país que iba desde mayo de 2017 -cuando se fundó la compañía- hasta el 31 de marzo de 2018, cierre del periodo. En estos meses, 'Thomas Cook Balearics' se apuntó unas pérdidas de más de 800.000 euros y consiguió una cifra de ventas de poco menos de 300.000. Además, a mediados del pasado año, Thomas Cook decidió suprimir la histórica marca 'Club 18–30', precursora de los paquetes vacacionales que publicitaban unos días de desenfreno en la isla.