La socimi turística de los exTicketbis entra en rentabilidad pese a la pandemia

También hay buenas noticias en tiempos de crisis. La sociedad de inversión inmobiliaria (socimi) All Iron ha logrado mantenerse en números verdes durante la recesión provocada por la Covid-19. Esta empresa adquiere, rehabilita y alquila pisos destinados al alojamiento urbano de corta y mediana estancia, y su oferta ha cuajado a la perfección con las necesidades de los turistas durante la pandemia. Sus cómodas estancias han servido para que la compañía pase de puntillas por la debacle económica que ha vivido el sector hotelero e incluso mejorar sus números. Los últimos datos de la socimi -que cotiza en bolsa desde septiembre- muestran que se mantienen en beneficio neto, pero su resultado bruto de explotación pasa a ser positivo 70.918 euros para el primer semestre de 2020, frente a los 277.949 euros que perdió en 2019.

La socimi nació hace dos años y tiene detrás a dos conocidos emprendedores: Ander Michelena y Jon Uriarte. Los empresarios de Bilbao saltaron a la palestra pública en 2016 con la venta de Ticketbis, su plataforma de compraventa de entradas, a Ebay por 165 millones de euros. Ahora concentran su actividad en el grupo de capital riesgo All Iron Ventures y la socimi All Iron, que cuenta con una capitalización bursátil de 57,2 millones de euros. Ander Michelena figura como actual presidente de la compañía, y cuenta con una participación del 7,4%; y Jon Uriarte es uno de sus consejeros que posee el mismo porcentaje a través de la sociedad All Iron Portfolio, de la que es administrador único. Todo queda en familia. El mayor accionista de la empresa es Langarica SA, con el 8%, que tiene como accionista principal al padre de Jon, el exbanquero Pedro Luis Uriarte.

Los empresarios han logrado navegar bien la crisis y estiman que la rentabilidad de sus activos será del 9% al final de 2020. Fuentes de la socimi han contado a 'La Información' que han logrado buenos resultados con el 12% de los activos de su cartera en operación, y esperan seguir creciendo: "Estamos buscando de forma activa nuevas oportunidades de inversión en el mercado y esperamos poder desembarcar muy pronto en ciudades como Barcelona, donde no tenemos presencia, y ampliar nuestra cartera en zonas como Madrid y Andalucía".

All Iron tiene en construcción el 24% de su cartera, que consiste en un bloque de 120 apartamentos en Vitoria; y el 64% está en desarrollo: 450 apartamentos entre Valencia, Budapest, Bilbao; y 150 camas de hostel en Córdoba. La socimi también ha hecho gala de la revalorización acumulada de sus activos del +13% en junio calculada por Savills Aguirre Newman en plena pandemia de la Covid-19.

La oferta de esta socimi se sitúa entre la del sector hotelero y la del gigante Airbnb: prescinde de los arrendatarios particulares y ofrece pisos en alquiler y hostels con estándares preestablecidos para sus clientes. Con esto ha conseguido que sus cifras sean más favorables que las de los primeros y seguir los pasos de la plataforma pionera del sector. El último informe de resultados de All Iron muestra que el 100% de sus alojamientos ya estaban abiertos en septiembre, mientras que solo el 55,5% de la oferta hotelera había abierto sus puertas en ese momento. Además, su ocupación ha disminuido un 33% durante el periodo, una caída menor al 40% registrado en el sector hotelero. Otro dato alentador para el vehículo inmobiliario de los emprendedores es que han alargado los días medios de estancia de sus huéspedes gracias a la flexibilidad de su oferta.

Por otro lado, Airbnb, que presenta una oferta similar, ha retomado su intención de salir a bolsa a finales del 2020 pese a los estragos económicos de la pandemia. Fuentes de la compañía han explicado a este medio que "la compañía está en una fase regulatoria denominada 'quiet period' o 'tiempo de espera' y ninguna persona está autorizada a dar detalles sobre el proceso de la OPV en estos momentos". Pero, todo parece estar listo y la web que ofrece apartamentos en alquiler ha plasmado en su informe de tendencias 2021 que su producto se adecua a las necesidades de los usuarios en este nuevo contexto: permite vivir y trabajar desde cualquier lugar, potencia el turismo de proximidad, y los viajes en 'cápsula' en familia.

Las cuentas del sector hotelero se han visto afectadas por el parón de la actividad turística durante el estado de alarma y el rechazo de muchos turistas a visitar nuevos destinos con las amarras de la Covid. Fuentes de All Iron aseguraron a este medio que, según los informes que manejan, la industria llegará a niveles pre-Covid en 2023 o 2024. Los expertos han declarado que "la esperanza se mantiene porque el sector turístico se suele recuperar muy rápido. De hecho, ya podemos ver brotes verdes en China, donde el nivel de ocupación en los establecimientos ha remontado rápido, y se espera que ocurra lo mismo en Europa".