Tiger Global echa el resto en Factorial: inyecta 67 millones para digitalización

La esperaban hace meses, hasta que finalmente se cumplió el plazo. Factorial, el software de recursos humanos para pequeñas y medianas empresas (pymes) que busca automatizar los procesos, beneficios de los empleados y ahorrar tiempo, ha recibido una ronda de financiación por 80 millones de dólares (67,3 millones de euros) por el fondo estadounidense Tiger Global, con el fin de invertirlo en talento y digitalización. "Teníamos financiación y recorrido para hacerlo solos, pero finalmente hemos optado por aceptar la propuesta de Tiger Global, uno de los fondos más grandes del mundo", comenta con ilusión el co-founder y CRO de la compañía, Bernat Farrero.

A la firma financiera, que se centra específicamente en las industrias de internet, software, consumo y tecnología financiera se le suman otras cuatro 'venture capital' que ya formaban parte de Factorial: Creandum, el español K Fund, Point Nine y CRV. Sin embargo, la estadounidense que cuenta en su cartera con más de 100 unicornios respaldados, llega como inversor líder con más del 50% de esta ronda y tiene como estrategia financiera "confiar muchísimo en los fundadores" por lo que "no quieren controlar la compañía, ni tener representación en el consejo (...) sino que dejan la vía libre para nosotros", enfatiza Farrero.

Expansión, digitalización, talento

La startup española, que tiene ventas anuales de casi 10 millones de euros, no solo ha recibido esta ronda, sino que el año de la Covid ingresó 15 millones de euros para inversión en su crecimiento y expansión. Esta mismo objetivo será el destino de los nuevos fondos: "Ya tenemos un producto que es totalmente diferenciado en el mercado, pero tenemos que ser capaces de crear y desarrollar más la gestión de personas y los procesos dentro de las compañías", indican. Según la compañía "nos encontramos en un momento donde hay un gran cambio de paradigma social y empresarial, y esa la razón por la que estamos creciendo tanto".

Sin embargo, no siempre fue igual y el camino de Factorial ha sido más largo de lo que pensaban. El prototipo con el que se inició el software fue una herramienta gratuita para gestionar las vacaciones en las empresas y estaba basada en la venta de beneficios sociales. Para ello levantaron una ronda semilla de 2,8 millones de euros de la mano de Creandum, K Fund y Point Nine Capital (en 2019 se unió CRV). Posteriormente, al ver que no era un modelo rentable, cambiaron su línea a ser intermediarios en el pago de las nóminas de los empleados de las pymes, para finalmente convertirse en lo que son hoy: cobran una suscripción por explotar su software que va desde los 3 a 4 euros por empleado, y con tarifas especializadas según servicios.

"Con esta ronda no nos interesa gastar este dinero en 'oficinas fancy's', sino que el fin es empeñarlo en todo lo que sea personas. Invertiremos en talento para digitalizar procesos, diseños y productos", apunta Bernat Farrero. Su apuesta consiste en que los empleados logren tener acceso a la empresa de forma virtual y viceversa, para evitar esa "montaña de papeles y trámites, con el fin de automatizar los procesos. Debemos reenfocar a los trabajadores y a las empresas a la creatividad, el negocio y las personas".

Hoy en día la startup cuenta con más de 270 trabajadores y está presente, además de España, en otros países como México, Brasil, Italia y Francia. El proceso comenzó "muy enfocado" en el país galo, indica el CRO, pero Factorial ha considerado que su producto era "más genérico por lo que decidimos volvernos un poco locos y trabajar en más mercados". Básicamente, replicaron la misma estructura española en otros siete países: Italia, Alemania, Inglaterra, Portugal Brasil, México y EEUU. Esta segunda fase de crecimiento de la startup abre paso a una expansión y no solo a un mayor nivel nacional, sino a continuar con su crecimiento internacional: "Ya abrimos la oficina en México este año, donde trabajan al menos 20 personas y estamos en permanente crecimiento. Ahora vamos a realizar lo mismo en Brasil", comenta el director de ingresos de la entidad.

A pesar de contar con un nicho bastante definido, los fundadores de Factorial no se fían del camino fácil y saben que deben seguir invirtiendo y buscando formas de alcanzar otros mercados. "Ahora más que nunca falta esa dedicación hacia las personas. Es fundamental apoyarlas en el trabajo a distancia tal y como nos ha enseñado la pandemia (...) y nosotros con nuestra tecnología ayudamos a que las pymes y diversas compañías encajen en ese camino hacia la digitalización", finaliza Bernat.