TikTok crea un límite de 40 minutos al día para menores de 14 años en China.

ByteDance ha introducido un nuevo modo en TikTok para los usuarios menores de 14 años con el que además de mostrar contenido educativo limita el tiempo que pueden usar la plataforma de vídeos cortos al día: un máximo de 40 minutos.

Este modo juvenil es una iniciativa con la que la compañía responsable de la plataforma introduce un límite temporal al uso diario que pueden hacer de ella los usuarios menores de 14 años, como informa TikTok en un comunicado.

Este límite, implementado en China, solo permite que utilicen la red social 40 minutos al día. Pero también restringe su uso en horario nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, como explica en un comunicado. Además de este límite, el modo juvenil incorpora contenidos educativos de ciencia e historia, o procedentes de museos y galerías o incluso paisajes, con los que la compañía espera que los niños aprendan cosas nuevas.

La plataforma señala que esta medida se dirige a los usuarios menores de 14 años con nombre real, y en el caso de aquellos que no lo tengan, insta a los padres a completar su perfil y activar el modo juvenil. El gigante chino Tencent Holdings anunció en julio que limitaría el uso de Honour of Kings a los jugadores de menos de 12 años a una hora al día. Además, los niños no podrían conectarse al servicio después de las nueve de la noche.

Tencent también anunció restricciones más severas al dinero que pueden gastar en la compra de contenido descargable para el juego, e incluso el uso del reconocimiento facial para evitar que los usuarios menores utilicen cuentas de adultos para saltarse las restricciones. Estas medidas se unen a la decisión del Gobierno chino de limitar el tiempo que sus ciudadanos menores de edad pasan ante las pantallas para combatir la adicción a los videojuegos.