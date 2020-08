El dueño de TikTok demandará al Gobierno de Trump por su veto en EEUU

ByteDance, dueño de TikTok, da un paso al frente en la 'guerra' abierta contra el Gobierno de los Estados Unidos tras la aprobación del decreto que obliga a la filial a vender todas las actividades de la popular aplicación en ese país. La compañía china va a presentar hoy una demanda en los tribunales contra la orden ejecutiva dictada por la Administración Trump este mismo mes.

“Para garantizar que no se dañe el estado de derecho y que nuestra empresa y los usuarios sean tratados de manera justa, no tenemos más remedio que impugnar la orden ejecutiva a través del sistema judicial”, asegura la empresa en un comunicado. Desde el Gobierno estadounidense aseguran que la aplicación de vídeos cortos podría estar transmitiendo al Gobierno chino información sobre los usuarios."Hay pruebas creíbles que me llevan a creer que ByteDance (...) podría tomar medidas que amenacen con dañar la seguridad nacional de Estados Unidos", rezaba el decreto aprobado por la Casa Blanca.

Trump emitió una orden ejecutiva el 14 de agosto que le dio a ByteDance noventa días para deshacerse de las operaciones estadounidenses de TikTok. ByteDance ha estado avanzando en las conversaciones con varios compradores potenciales, entre los que estarían Microsoft y Oracle, cuyas ofertas también podrían contar con el apoyo de varios de los actuales inversores norteamericanos de ByteDance.

El gigante chino ha puesto en tela de juicio el dominio de Silicon Valley en las redes sociales y aplicaciones móviles en Occidente, gracias al fuerte impacto de la red social que permite crear y compartir vídeos cortos fuera de China. TikTok ha logrado superar la cifra de los 800 millones de usuarios en todo el mundo, lo que le está permitiendo igualar y doblegar a otras redes sociales como Facebook y sus satélites Instagram o Whatsapp; pero también plantar cara a Twitter, Pinterest, Snapchat, entre otras.

Tanto TikTok como, por ejemplo, Huawei se han convertido en protagonistas directos de la batalla iniciada entre los gobiernos de Xi Jinping y Donald Trump por el poderío y la influencia a nivel tecnológico. Recientemente se ha hecho público público que la aplicación china se sirvió de un fallo de seguridad en móviles Android para recopilar hasta noviembre de 2019 (durante quince meses), datos personales de sus usuarios entre los que se encuentra la dirección MAC, que permite identificar a los dispositivos móviles. Se trata de una práctica prohibida por Google, según adelantó The Wall Street Journal (WSJ).