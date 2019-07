Todo lo que debes saber sobre 5G: nueve respuestas sobre las redes ultrarrápidas

Se ha colado en todos los debates. Ha irrumpido incluso en la batalla comercial de las grandes telecos. Es el 5G, la nueva generación de conexiones ultrarrápidas a internet. Supondrá una revolución en el panorama tecnológico y uno de los mayores esfuerzos inversores de los últimos años en el sector. Pero, ¿cuánto costará su implantación? ¿Está ya disponible en España a pleno rendimiento? Estas son las ocho preguntas y respuestas.

¿Qué es el 5G y cómo va a mejorar el 4G?

5G es la quinta generación de conexiones inalámbricas. Es el sucesor del actual 4G, cuyo despliegue en España arrancó en el año 2013 y hoy ya roza el 90% de la población en España. Prácticamente todos los españoles con móvil cuentan con estas conexiones en sus dispositivos. Sin embargo, las exigencias de unas redes más rápidas y, sobre todo, con mayor capacidad ha acelerado la llegada del siguiente paso.

Una de las grandes preguntas que surgen en este contexto es cómo mejorará al 4G actual. Tiene tres grandes ventajas: una mayor velocidad, una reducción enorme de los tiempos que transcurren entre el envío y la recepción de información en internet y la posibilidad de conectar muchos más dispositivos a la vez. Esta última es la característica clave que abrirá muchas puertas, especialmente las del Internet de las Cosas y el coche conectado. Para hacerse una idea, según precisan fuentes del sector, con 4G se pueden conectar unos 10.000 dispositivos por metro cuadrado de manera simultánea, frente al millón que se podrán alcanzar en 5G.

¿Quiénes lo ofrecen ya y qué harán el resto?

Hoy por hoy en España sólo hay una compañía de telecomunicaciones que ofrece conexiones 5G: Vodafone. Lo hace de una manera muy limitada -50% de cobertura en las 15 ciudades en las que está presente- y con una red aún con mucho margen de mejora (su velocidad de mejora es muy inferior al máximo que se espera cuando se despliegue de manera masiva?. Lo ofrece en sus tarifas ilimitadas.

El resto de operadores se mantiene, al menos por ahora, sin mover ficha. Ni Telefónica ni Orange han decidido acompañar a su competidor en el mercado español -otros como Deutsche Telekom también han hecho algo similar en otros países-. Ambos entienden que la infraestructura actual y los casos de uso que hoy por hoy se están dando no dan una ventaja competitiva clara para un lanzamiento comercial. Lo harán a partir del año 2020.

¿Qué es eso de NSA y SA?

En ese lanzamiento tiene mucho que ver el estándar comercial. Se trata de la tecnología que la industria fija para la implantación de estas nuevas redes. En este caso hay dos posibilidades: 'Non stand alone y 'Stand Alone'. El primero de esta tecnología es el que se basa, en parte, en la 'antigua' red 4G y que sirve como puente para la segunda, que es la que se conoce como 5G real. El escenario ideal es el que se base en este último.

Hoy por hoy todas las redes 5G que se ofrecen en España y en otros países están basadas en el estándar comercial puente hacia el '5G real'. Este no estará listo, según diferentes fuentes consultadas, hasta finales de 2020. Por tanto, el despliegue definitivo no arrancará hasta 2021 o, incluso, el año 2022.

¿Cuánto costará el 5G a pleno rendimiento?

Una de las grandes dudas es cuánto llegará a costar el 5G a pleno rendimiento y con todas sus características. Hoy las primeras ofertas que están lanzando los diferentes operadores en mercados europeos y estadounidenses no tienen apenas sobrecoste respecto a las de 4G. En el futuro, la factura irá vinculada también a otros servicios como el Internet de las Cosas.

Mira también Vodafone inicia la carrera por el 5G con la 'megasubasta' de 2020 en el horizonte

¿Me puedo conectar a 5G con mi móvil?

Otra de las incógnitas que existe entre los consumidores tiene que ver con los dispositivos móviles. ¿Mi móvil acepta estas conexiones 5G? Como sucediera con el 4G -el primer iPhone que permitía conectarse a estas redes se lanzó al mercado en 2012-, habrá que esperar a que se lancen dispositivos compatibles.

Los que hay hoy en el mercado son aún muy escasos y todos de gama alta. Huawei, Xiaomi, LG y Samsung tienen al menos un modelo que es compatible. La escasez de dispositivos disponibles hoy es uno de los obstáculos que compañías como Telefónica y Orange ponen como justificación para no lanzarse de cabeza a un primer despliegue de estas redes.

¿Cómo son las tripas técnicas de esta conexión?

Las tripas técnicas de esta nueva generación son mucho más complejas, pero más eficientes que las anteriores. Según explican fuentes del mercado, estas redes permitirán que tanto la antena como el amplificador de la señal que se colocan en los diferentes territorios puedan estar integrados lo que permite a la teleco ocupar menos espacio.

Uno de los aspectos clave para su funcionamiento es el espectro. Se trata de ondas que transmiten la información y que son las que acaban adquiriendo las telecos en las subastas públicas. Dependiendo de la frecuencia de estas ondas, su capacidad es diferente. A más baja frecuencia, contará con más cobertura y más penetración en las ciudades, pero menos capacidad para conectar dispositivos. El próximo año se sacará a concurso la banda de 700Mhz (una de las mejores para estas redes 5G).

¿Qué casos de uso hay ya sobre la mesa?

Por ahora, pocos. Pese al trabajo de los principales operadores de telecomunicaciones, aún hay escasos casos de uso aplicados a la actualidad. Y esta es otra de las razones que desincentivan un despliegue masivo. Algunas han estado vinculados al coche conectado, la industria o la medicina. Con el tiempo surgirán muchos más.

Mira también Másmóvil mira a su 'hermano' alemán y reclama privilegios en la subasta de 5G

¿Qué tiene que ver Huawei con todo esto?

Huawei es uno de los principales proveedores de tecnología y dispositivos para los operadores de telecomunicaciones. El veto de Estados Unidos ha hecho saltar todas las alarmas, pues el gigante chino junto con los europeos Ericsson y Nokia, controlan la práctica totalidad del mercado. Es por eso que las telecos barajan un retraso de hasta 2 años en el despliegue de las redes ultrarrápidas en caso de un bloqueo masivo y mundial a la compañía asiática.

¿Cuándo estará a pleno rendimiento en España?

5G está aún en una fase muy incipiente, tanto en España como en otros países. Las diferentes operadoras manejan 2021 como la fecha para el inicio de un despliegue masivo. Hasta mediados de la próxima década no habrá un porcentaje muy relevante de la población con cobertura. Mucho aún por crecer.