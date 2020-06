Tomás Pascual pide exenciones fiscales ayudas del Gobierno para la exportación.

Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y de Calidad Pascual, ha participado este miércoles en un panel sobre el sector agroalimentario de la cumbre empresarial organizada por la CEOE, en el que ha reclamado "medidas de apoyo al consumo nacional, pero también de exportación", señalando que "poner impuestos al consumo en momentos en que necesitamos que la gente se anime a consumir es retrasar esta recuperación".

Desde el ámbito económico y fiscal, el presidente de FIAB señalaba la necesidad de garantizar liquidez para las empresas, de fomentar y proteger el empleo, con ERTES más flexibles que permitan recuperar a los trabajadores garantizando siempre su seguridad. Además, reclamaba medidas de competitividad y sostenibilidad industrial, promoviendo la unidad de mercado desechando medidas impositivas que retraigan el consumo y favoreciendo regulaciones abordables hacia el desarrollo sostenible de las empresas.

Además, FIAB reclama el apoyo a la exportación, fomentando la cooperación frente a las políticas arancelarias de terceros países y la fluidez a nivel logístico, así como incentivar el consumo e impulsar el trinomio alimentación-gastronomía-turismo para la recuperación de la confianza de los ciudadanos, la atracción del turismo y el apoyo a la hostelería para su completa reapertura en condiciones de seguridad. Por último, ha exhortado a estimular la inversión en I+D+i como base de actuación para el futuro próximo.

En el encuentro también ha participado Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes, que ha recalcado la importancia del sector con dos datos clave: "Representamos el 9,2% del PIB y generamos 2,5 millones de empleos. Es un sector de importancia vital". Por eso, ha señalado la importancia de las exportaciones en un contexto de freno de consumo global: "Como tenemos que competir con los mejores del mundo, tenemos que tomar conciencia de que tenemos enfrente una competitividad muy alta. Tenemos que fomentar el espíritu de trabajo".

Más exportaciones y más demanda interna

Por su parte, Antonio Hernández Callejas, presidente del grupo Ebro, ha explicado que "la pandemia nos ha permitido ver que el sector agroalimentario es esencial. Dentro de la reforma agraria común europea, España debe defender el sector agrícola. Es importante defender la soberanía en esta materia y no depender de terceros como en el caso que hemos visto de mascarillas y EPI". Al mismo tiempo, ha explicado que el mayor reto del sector es el cambio climático: "No se pueden agotar los recursos naturales de manera indefinida. Hay un riesgo de que, tras la pandemia, pasemos a no considerar estos problemas".

Por otro lado, se ha mostrado partido de "asumir una política fiscal justa que contribuya al desarrollo, que permita la recuperación de ese tejido industrial tan necesario". Sin embargo, Hernández se ha mostrado en contra del Ingreso Mínimo Vital: "No podemos permitir que nadie pase hambre, pero estas medidas generan un clientelismo de gente que se acomoda en la ociosidad. La gente necesita un trabajo y no un subsidio o un cheque. Debería haber una matización para que la gente no se instale en el conformismo de una medida permanente y no coyuntural".

Carlos Moro, presidente de Matarromera, ha explicado su visión del sector vitivinícola, con una especial importancia del aspecto logístico a corto plazo: "Es imprescindible completar la red para que todas las poblaciones puedan llegar a los productores; no solo hablo de telecomunicaciones, sino también de carreteras". Además, ha apuntado que "es necesario formar adecuadamente a nuestros trabajadores porque cada vez son más complejos nuestros sistemas de producción".

También ha participado en el panel Ignacio Osborne, presidente del grupo Osborne y del Foro de Marcas Renombradas, que ha recordado que "la empresa es el único ente de la sociedad que genera empleo. El empleo público es necesario, pero se nutre de los impuestos de la empresa privada". Por eso, ha mandado un mensaje al Gobierno: "Antes de sacar tanta legislación y tanto BOE, debería pensárselo mejor, porque ha habido que rectificar y habrá que seguir haciéndolo en mi opinión, algo que genera mucha desconfianza fuera". Por último, se ha opuesto a cualquier medida fiscal: "Para aumentar la recaudación no se hace subiendo los impuestos, sino generando actividad".