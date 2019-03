La grave situación del rival británico de Zara: Topshop cerrará 200 tiendas

Problemas en la Arcadia. Y se trata de una frase literal. Porque el grupo textil británico del mismo nombre no estaría pasando por sus mejores momentos. Se trata del 'holding' que engloba a firmas de moda tan conocidas como Topshop, Topman, Miss Selfridge o Dorothy Perkins, el cual pertenece a uno de los grandes empresarios de Reino Unido, Sir Phillip Green, un hombre que, además de millonario, es muy polémico. Esta compañía estaría trabajando en reducir su tamaño y prepara el cierre de unas 200 tiendas en el país.

Tal y como consta en un documento al que ha tenido acceso el 'Financial Times', la firma no va a renovar los contratos de arrendamiento que tiene en unos 200 locales en los que aloja sus tiendas. De este modo, el tamaño del grupo se reduciría casi en la mitad, ya que a día de hoy cuenta con unas 570 tiendas en todo el mundo y 22.000 empleados. Se trataría de las tiendas que están teniendo peor rendimiento, de modo que se ahorrarían numerosos costes prescindiendo de ese alquiler y de todos los gastos asociados -luz, mantenimiento, salarios, etc-.

Entre las tiendas que el grupo de Green piensa cerrar estarían las sedes principales de Miss Selfridge, Topshop y Dorothy Perkins. Además, según el medio financiero, unas 70 se podrían destinar a marcas rivales del grupo, lo que indica que se trata de una situación de urgencia, ya que cede terreno a sus competidores. Precisamente, entre esas enseñas candidatas a ocupar sus tiendas podría estar alguna del grupo Inditex, pues se mueven en el mismo segmento.

Pero no solo se trata de rivales físicos, el principal problema del grupo Arcadia reside en el universo online, ya que el gigante Asos está desplazando a las cadenas tradicionales. La firma británica factura al año más de 1.000 millones y es ya un fenómeno global. Igualmente, la incipiente Bohoo está robando clientes a Arcadia en su país. Según 'Financial Times', la crisis del comercio minorista en Reino Unido es tal que se espera que en los próximos años se destruyan unos 175.000 empleos en este sector.

Las últimas cuentas del grupo Arcadia, que datan de 2017, revelan una caída del beneficio a la mitad, hasta los 144 millones de euros. Lo peor es que Topshop y Topman, sus tiendas baluarte, generaron pérdidas de casi 13 millones de euros frente a las ganancias de 70 millones de un año antes, de ahí los apuros que pasa el grupo.

Un magnate muy polémico

Además de la crisis del comercio, en esta caída a los infiernos de uno de los mayores grupos textiles británicos tendría mucho que ver su propio dueño. Phillip Green ha protagonizado numerosas polémicas en todos estos años que, si antes se pasaban por alto, ahora están empezando a pasarle factura ante el auge del feminismo y la ansiada búsqueda de la igualdad.

Green ha sido acusado de abusos sexuales por parte de algunas empleadas y también de conductas racistas, cosas que ya no se permiten en la sociedad actual y que podrían haber causado un distanciamiento entre el público y sus tiendas. En concreto, cinco empleados habrían emprendido acciones legales contra el empresario. Aunque podrían ser muchos más casos.

El 'Telegraph' reveló que habría gastado enormes sumas de dinero -tiene una fortuna de más de 2.000 millones - para callar a quienes habían sufrido algún tipo de abuso por su parte, entre los que se incluye una de las grandes ejecutivas del grupo. A esta mujer, cuya identidad no se ha revelado, le habría besado y tocado sin su consentimiento, además de haberle hecho comentarios sexistas y machistas.

Pero quizá la peor parte de la historia de este hombre de negocios, que en 2006 recibió el título de 'sir' -caballero del Imperio Británico- por su contribución al desarrollo del comercio minorista-, fue su culpabilidad en la quiebra del grupo BHS, que dejó a 11.000 empleados en la calle -y sin compensación- y un agujero de pérdidas de más de 660 millones de euros.

Ahora, el hombre que se ha codeado con estrellas como Kate Moss, Cara Delevigne, Elizabeth Hurley, Beyoncé e incluso Bill Clinton, podría estar viendo cómo todo su imperio se viene abajo después de haber mantenido en todos estos años un comportamiento que dista mucho de lo que se espera de un empresario ejemplar.