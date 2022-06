Torres: "Me aburren las fusiones, no en el sentido literal, sino estratégico"

El presidente de BBVA, Carlos Torres, no quiere hablar de las fusiones tras su compromiso frustrado con Banco Sabadell. El banquero ha asegurado incluso que el tema le aburre, no en el sentido literal, sino estratégico. "Me parece más interesante el tema de la descarbonización, la mayor disrupción de la historia, donde prevemos que se va a invertir el 8% del PIB mundial", ha dicho, añadiendo que "ahí es donde hay una oportunidad" y no en una operación de consolidación al uso que básicamente es "comprar oficinas", cuando el sector precisamente está reduciendo estructuras.

Así lo ha indicado Torres durante su intervención en la inauguración de los Cursos de Verano de la APIE y la UIMP, patrocinados por BBVA. Se ha pronunciado así tras ser preguntado por su decisión de asignar capital para su filial Garanti y la respuesta inversora, que ha desembocado en un descenso de su cotización con respecto a sus comparables. El presidente de la entidad está convencido de que su estrategia es la adecuada. "No estamos influidos por movimientos a corto plazo. Aunque tenemos un diálogo fluido con la base de inversores y analistas, hay muchos colectivos que atender y por ello tenemos que tomar decisiones estratégicos que son a largo plazo", ha dicho.

Sin embargo, reconoce que puede haber algunos stakeholders que no han entendido algunas decisiones, como puede ser la oferta pública de adquisición (opa) de Garanti. "En Turquía somos inversores a largo plazo, lo que veíamos en este país lo seguimos viendo. Tiene un potencial muy grande", ha subrayado Torres, quien ha relatado que se trata de un mercado con 85 millones de habitantes, con un enorme flujo migratorio desde Siria y una edad media sostenida muy joven de 30 años. Además, considera que tiene un enorme potencial como para convertirse en el 'hub' manufacturero de Europa en el nuevo orden mundial en el que las cadenas de suministros se traer más cerca.

"Igual que México juega un papel clave para Estados Unidos, Turquía puede jugar ese papel de cara a Europa, con una mano de obra joven, cualificada y competitiva", ha precisado. BBVA logra su objetivo hace poco a pesar de nadar a contracorriente de la expectativa supervisora y del consenso de analistas. La entidad batió todas las previsiones, incluso las de sus equipos internos, al obtener el compromiso de venta del 36,12% del capital de Garanti. El grupo se conformaba simplemente con rebasar el 50%, puesto que a partir de ese nivel la norma le permite lanzarse al mercado y seguir comprando títulos en cualquier momento, si bien acaba de situar su posición en el 85,97% (con un valor bursátil de 3.376 millones de euros).