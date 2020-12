Los Tous inyectan tres millones a su inmobiliaria para alquilar placas solares

La familia Tous es reconocida en nuestro país por su firma de joyería y complementos. Los orígenes de la compañía se remontan a hace cien años, cuando Salvador Tous Blavi se inicia en el oficio de relojero y, una década después, optó por abrir su propio establecimiento en el que se incorporaría su hijo, Salvador Tous Ponsa, en 1953. Esta trayectoria exitosa es lo que ha hecho que sean una de las grandes fortunas de nuestro país y que tengan su patrimonio diversificado en otros negocios como el inmobiliario.

Parte del negocio inmobiliario de Salvador Tous Ponsa está en la sociedad Saro 2015 SL. Recientemente, el empresario ha inyectado tres millones de euros más y, desde su constitución, el capital resultante suscrito asciende hasta 61,2 millones. Esta firma se dedica a la promoción inmobiliaria de edificaciones para su arrendamiento, así como a la compraventa y alquiler de todo tipo de bienes inmuebles; y a la tenencia de acciones y participaciones en diversas sociedades. De hecho, en el último ejercicio presentado (2018) logró un beneficio de 1,33 millones de euros gracias a que disparó sus ingresos desde los 2,94 millones hasta los 3,72 millones de euros.

Lo llamativo de la inyección de los tres millones de euros de Salvador Tous Ponsa es que se produce meses después de que el empresario, que figura como administrador único de la sociedad, ampliara su objeto social y decidiera irrumpir en el sector de las renovables con el "arrendamiento de bienes muebles, en especial, placas fotovoltaicas". Es decir, ha optado con la ampliación por incrementar sus reservas, que ascendían a 1,5 millones de euros, para tener más oportunidades de ganar peso con dicho negocio, que será uno de los protagonistas en las próximas décadas. Recientemente, el fabricante de seguidores solares, Soltec, debutó en el Mercado Continuo mientras que Solaria dio el salto al Ibex 35 tras su fuerte avance en el parqué.

Las inversiones inmobiliarias de Saro 2015 SL incluyen, fundamentalmente, locales comerciales en propiedad que el empresario posteriormente alquila y que le permiten la obtención de rentas a largo plazo. Además, también figura como administrador solidario junto a su mujer, Rosa Oriol, en otra sociedad similar como es Sweet Dolls. En dicha firma inmobiliaria han inyectado, desde su nacimiento en 2013, cerca de 23,6 millones de euros a través de distintas ampliaciones de capital.

Estos negocios están, al margen, de su gran proyecto empresarial: Tous. El famoso oso, su icono más emblemático, nació en 1985 con el arranque de su expansión por nuestro país. No obstante, sería en 1996 cuando la compañía iniciaría su internacionalización con la apertura de sus primeras tiendas en Alemania, Japón y Estados Unidos. Dicha apertura al exterior fue lo que provocó que el propio Salvador Tous Ponsa diera el relevo, en la presidencia del grupo, a una de sus hijas: Alba Tous, en 2008.

La apuesta por la expansión internacional ha sido decidida por parte de Tous en los últimos años y con el objetivo de financiar esta 'hoja de ruta' tuvieron que acometer la venta del 25% del grupo al fondo suizo Partners Group en 2015. Además, un año más tarde y gracias a su presencia en EEUU, Salvador Tous y Rosa Oriol recibieron el premio a "empresarios del año 2016" por la Cámara de Comercio española en Estados Unidos.

La hija de Salvador y presidenta del grupo, Alba, tuvo que hacer frente a uno de los momentos más delicados para la compañía. A comienzos de este año se originó una grave polémica sobre las dudas en la fabricación de sus productos. La marca fue denunciada por presunta estafa y publicidad engañosa al vender joyas de plata rellenas de un material no metálico y, por ende, de calidad inferior. No obstante, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, archivó la causa ya que no apreció indicios de delito y, si bien incluye piezas no metálicas, no vulneraba la legislación sobre los productos de joyería.

La marca de joyería ha celebrado este año su centenario y lo ha hecho en un gran momento. Sus últimos resultados presentados, correspondientes al ejercicio 2019, registraron ventas récord de 487 millones de euros, un 4,6% más que en el ejercicio anterior, aupadas por la buena marcha internacional. De hecho, cerró 2019 con 748 tiendas repartidas en 56 países, lo que supone medio centenar más que un año antes, siendo la mayoría fuera de nuestro país (67%).