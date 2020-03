Toys 'R' Us cambia de auditor tras culminar su plan de rescate en España.

Lo que en 2017 parecía un hundimiento internacional seguro se ha convertido en poco más de dos años en todo un ejemplo de cómo salvar un negocio: Toys 'R' Us, la conocida tienda de juguetes que se declaró entonces en quiebra en EEUU por su deuda acumulada, acaba de completar su plan de rescate en España tras invertir en nuevas líneas de negocio (destinadas a más allá de su público más joven) y en un ambicioso modelo de e-commerce adaptado a los nuevos tiempos. Ahora, cuando el futuro de la compañía ya no parece estar en el aire, Toys 'R' Us ha decidido cambiar de auditor, pasando de EY a Deloitte.

La compañía está a la espera de presentar resultados de 2019 (ejercicio que terminó el pasado 31 de enero), pero lo cierto es que el proceso de rescate Toys 'R' Us en España parece estar dando sus frutos. El grupo facturó 152 millones de euros en 2018 (las últimas cuentas presentadas), lo que supone un 15,5% menos respecto la facturación de 2017, el año de su caída en desgracia en EEUU. Sin embargo, para 2019 la empresa prevé haber vuelto a la senda de los beneficios con unas ventas estimadas de 160 millones de euros y dejando atrás los 9 millones en pérdidas en 2018.

Así lo explicaba Paolo Sousa, consejero delegado de la compañía, justo antes del inicio de la última campaña de Navidad, cuando se aprobó la ampliación temporal de la plantilla en 1.500 empleados: el objetivo es haber llegado al 15% de la cuota de mercado a cierre de ejercicio y hacer crecer el canal online, que se estima que representa actualmente algo más del 7% de las ventas totales. De cara a 2023, Toys 'R' Us espera que ese porcentaje ascienda al 20%.

Del descalabro en EEUU a los beneficios en España

Pero el proceso no es tan simple, como no lo ha sido en los últimos más de dos años, cuando nadie creía que Toys 'R' Us podría renacer de sus cenizas en España. Todo comenzó cuando la matriz se declaró en quiebra en EEUU y tuvo que subastar sus locales para saldar sus deudas. ¿Cómo logró la división española salvarse de la quema? En dos pasos: primero, poniendo en marcha la venta de la compañía; segundo, transfiriendo sus activos a su filial, Toys R Us Real Estate, a modo de salvaguarda.

Durante unos meses, la incertidumbre fue total, con el cierre de varias tiendas incluido y con sus 1.300 empleados pendiendo de un hilo. Sin embargo, en agosto de 2018 se obró el primer milagro: la compañía fue vendida a la portuguesa Green Swan, que pasó a garantizar la supervivencia de las 51 tiendas de Toys 'R' Us en España y las 11 de Portugal a través de los activos salvaguardados en Toys R Us Real Estate.

El segundo milagro vino de la mano de una acelerada transformación digital de la compañía: en 2019, Toys 'R' Us lanzó una nueva plataforma de e-commerce para hacer frente a sus rivales directos, que no son otros que Amazon, Alibabá y compañía, con una cuota creciente en el mercado de los juguetes, especialmente los importados desde China. Por eso, la compañía no se quedó ahí y se fijó como objetivo en España y Portugal añadir un servicio de recogida en tienda.

Se trata de un servicio que pretende ampliar el volumen de venta online hasta triplicarlo en los próximos tres años. De hecho, la digitalización de las compras es la principal apuesta de la compañía para asegurar su futuro. Por eso, Toys 'R' Us habilitó el año pasado un sistema de financiación al instante desde su web, un algoritmo similar al de Amazon para que el cliente pueda decidir en función de las valoraciones previas y un canal de atención online.

En estos poco más de dos años, Toys 'R' Us ha invertido alrededor de 12 millones de euros en potenciar su canal online y, al mismo tiempo, en acondicionar sus establecimientos para ofrecer nuevos servicios como la reserva de espacios de juego o en la formación de niños y padres. También hay planes de expansión, por lo que no es descartable que otras tiendas se sumen a la reciente apertura en el centro comercial Islazul (Madrid).