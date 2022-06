Los trabajadores de Abengoa aseguran que "lucharán hasta no tener fuerzas"

Hasta 11.000 empleos están en peligro si Abengoa no consigue una solución después de quedar fuera de las empresas que el Gobierno rescatará con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI. El Consejo de Ministros de este lunes era la última oportunidad de la empresa para recibir el rescate de 249 millones antes del 30 de junio, fecha en la que se cerrará dicho fondo. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha alegado que el expediente de esta empresa sigue pendiente de resolución, lo que ha cerrado la puerta a la posibilidad de conseguir la aprobación del Ejecutivo antes de finalizar el plazo. Ahora, muchos de estos trabajadores confían en encontrar una solución “en otros niveles” antes de esa fecha, según trasladan algunos representantes a La Información.

“Vamos a seguir luchando hasta que no nos queden fuerzas. La incertidumbre se puede apoderar de todos porque no sabemos dónde está la solución, pero tenemos confianza” asegura una de sus trabajadoras. Abengoa cuenta con trabajadores en numerosos puntos de España como Sevilla, Córdoba, Madrid, Bilbao, Murcia, Almería, Canarias, Málaga y Extremadura, pero también a nivel internacional. La representante recuerda que entre los 11.000 trabajadores también hay muchos expatriados que necesitarían volver de sus lugares de trabajo, así como trabajadores locales en Sudáfrica, México, Chile, Marruecos o China, entre otros. "Todavía no hay solución del expediente y ojalá la solución que se encuentre sea que van a mantener todos los puestos de trabajo", desea.

Varios representantes sindicales han permanecido encerrados en la sede de la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública desde el martes pasado, para demandar una respuesta. Este lunes, después de la resolución del Consejo de Ministros han decidido asentarse frente a la delegación del Gobierno en la Plaza de España de Sevilla. “Vamos a luchar por lo nuestro, por nuestros puestos de trabajo hay que sacarlo para adelante”, aseguran los representantes en conversación con este medio. Este nuevo varapalo llega después de que la semana pasada la dirección del Fondo de Apoyo considerase que en la solicitud de Abengoa no constaban acreditados determinados requisitos por lo que "no eran elegibles". Esto determinó que se rechazara la inyección de 249 millones de euros a la filial Abenewco 1, tras lo que la empresa presentó alegaciones que no han recibido respuesta antes de la celebración del último Consejo de Ministros.

Los trabajadores confían en que el presidente de la filial operativa, Abenewco 1, Juan Pablo López-Bravo Velasco “va a luchar en todo momento por salvaguardar todos los empleos y todas las líneas de negocio”. A diferencia del presidente de Abengoa, Clemente Fernández con el que aseguran que no tienen ningún contacto, aparte de sus declaraciones a medios de comunicación. Fernández ha propuesto optar por llevar a concursos y preconcursos de acreedores a partes de la compañía si no consiguen obtener el rescate de la SEPI. El grupo de empleados espera presentar una respuesta a la SEPI antes del 30 de junio y si no es así, aseguran que tendrán "alguna opción más encima de la mesa".

El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, también ha demandado al Gobierno, a la SEPI y a la Junta de Andalucía que busquen una solución de última hora para el rescate de Abengoa, por ser muchos los empleso “en tela de juicio.” Además, ha expresado que le consta la voluntad del Ministerio de Industria de llegar a una solución y ha pedido a la Junta que se implique “un poco más” en la resolución de un problema de una empresa de la localidad y ha afirmado que él como alcalde “está insistiendo para que por una vía o por otra, se pueda rescatar Abengoa, ya que forma parte de la historia empresarial de Sevilla”.