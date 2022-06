Los trabajadores de Abengoa presionan a la SEPI con un encierro indefinido

El presidente del comité de empresa de Abengoa Agua SA, Valentín San Emeterio, ha anunciado este miércoles que los comités de empresa de Abengoa iniciarán desde el martes 14 de junio un encierro indefinido "hasta que no tengas una respuesta clara y contundente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Así se ha manifestado San Emeterio en declaraciones los medios en el marco de la concentración convocada en la sede de Abengoa en Palmas Altas (Sevilla), con el objetivo de que la SEPI acceda a la petición de conceder 249 millones de euros a favor de Abenewco 1, entidad que atesora el grueso de activos y líneas de negocio de la multinacional.

El presidente del comité de empresa ha subrayado que "estamos aquí porque no tenemos respuesta y no sabemos cuál es el motivo del empleo", remarcando que "nos queda aún un plazo de 20 días para que la SEPI se pronuncie y nos de el apoyo favorable al rescate de la compañía". "En enero estaba todo resuelto, estamos en junio y el plazo se acaba. Un plazo que puede provocar más de 11.000 despidos y no solo directos, sino indirectos como proovedores o pequeñas empresas que dependen de Abengoa", ha precisado.

San Emeterio ha explicado que "este es el inicio de una serie de movilizaciones", concretando que "hemos convocado dos más, una el martes 14 desde el Palacio de San Telmo hasta la Subdelegación del Gobierno", y "ese mismo día hemos decidido iniciar un encierro definitivo". "La semana del 20 de junio --no tenemos decidido el día-- nos vamos a desplazar a Madrid a las puertas de las SEPI a que escuchen nuestras reivindicaciones y nos den una respuesta favorable", ha concluido.

Por su parte, la presidenta del comité de empresa Abengoa Energía, Laura Rodríguez, ha indicado que Abengoa actualmente "tiene mucha carga de trabajo porque hemos conseguido proyectos junto a socios". "Tenemos tranquilidad de que lo hacemos bien, y cuando el mercado confía en nosotros, por algo será", ha añadido. Asimismo, ha asegurado que "queremos confiar en que esto va a salir", pero "falta menos de un mes para que termine los plazos y no tenemos respuesta afirmativa, estamos a la espera de que alguien nos responda". "Se está retrasando muchísimo y la agonía es insufrible", ha apostillado.

Rodríguez ha puesto de relieve que hay compañeros "que se han ido por su tranquilidad", precisando que "hay familias que está el matrimonio completo en la empresa y muchos se han ido por asegurar una nómina". Por último, ha destacado que "la opción que tenemos es remar en el mismo sentido que la empresa", ya que "queremos que esto se salve". "Ya tendremos ocasión de ponernos de frente y defender lo que tenemos que defender", ha señalado.

Cabe recordar que esto llega después de que, el pasado 25 de mayo, Abengoa, cuyo concurso voluntario de acreedores afronta ya la fase de convenio, comunicase que había remitido ya a la SEPI "la totalidad de la documentación e información requerida para la obtención de nueva financiación" por un importe total de 249 millones de euros, con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Los fondos solicitados, según la entidad, estarían destinados a seis subsidiarias de la sociedad Abenewco 1, donde se centraliza la gran mayoría de la actividad comercial del grupo. En paralelo a esta operación, Abenewco 1 espera recibir por parte del fondo estadounidense de inversión TerraMar Capital un total de 200 millones de euros, de los cuales 140 millones se aportarán en forma de préstamo y 60 millones en forma de capital, extremo que otorgará a TerraMar el 70 por ciento del capital social de Abenewco 1, tras la implementación de las conversiones de los instrumentos de deuda convertibles actuales.

El pasado mes de abril, recordémoslo, el mencionado fondo de inversión TerraMar ampliaba al 15 de junio su oferta para inyectar esos 200 millones de euros a Abengoa, con lo que a cambio se haría con el 70 por ciento de Abenewco 1 mediante una ampliación de capital. En esta tesitura, los comités de empresa de Abengoa, que recientemente celebraban un encuentro con Joshua Phillips, director del fondo estadounidense TerraMar, señalan dicha comunicación de entrega de documentación a la SEPI a la búsqueda de los mencionados 249 millones de euros, quedando "a expensas de que por fin emitan la resolución del expediente presentado hace más de un año", en alusión a la solicitud de apoyo financiero presentada el 17 de marzo de 2021 a dicha entidad estatal. Y es que para "evitar la liquidación inminente del día 1 de julio", es necesario que la SEPI "acepte" la financiación solicitada en el citado plazo.