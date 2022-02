Amazon prohibirá a los trabajadores no vacunados cogerse la baja por Covid

En un mensaje dirigido a los trabajadores de la compañía, Amazon ha informado este jueves que aquel personal que se encuentre en almacenes y lugares de logística de Estados Unidos, deberá estar vacunado completamente, antes del 18 de marzo, si quiere recibir una baja retribuida por consecuencia de la covid.

Según el mensaje al que ha tenido acceso Reuters, la empresa ha explicado que este cambio en la política se debe a una actualización de la misma tras un debate con los expertos médicos de Amazon y autoridades de salud pública, que están trabajando por elevar el número de personas vacunadas en el país norteamericano. De este modo, los empleados que decidan no hacerlo, tendrán que acogerse a un tiempo libre no remunerado de una semana para pasar el aislamiento el virus.

Del mismo modo, Amazon ha anunciado que el personal de operaciones, que esté completamente vacunado, podría dejar de estar obligado a utilizar la mascarilla, si las regulaciones locales lo permiten este viernes. "Esta es una señal positiva de que podemos volver al camino de las operaciones normales" decía el mensaje que recibieron los trabajadores

Desde que comenzara la pandemia, los protocolos contra la covid, que la compañía ha aplicado, han sido fuertemente criticados por los empleados, al considerar que las medidas de seguridad que Amazon había aplicado, no estaban haciendo el efecto suficiente para protegerlos de un posible contagio por coronavirus.

No es la primera empresa

El pasado mes de enero, la cadena de supermercados británicos Morrisons anunciaba que penalizaría a los trabajadores de su empresa que no estuvieran vacunados contra la covid. Esta sanción consiste en no poder contraer la baja, es decir, los empleados que se contagien pasarán la enfermedad en casa, pero esos días, que no puedan acudir a su empleo, se les descontará de su suelo.

David Potts, el CEO de la firma detalló a The Guardian que esta decisión va en línea con el aumento de los "costes bíblicos" tras enfrentar la Covid-19 dentro de su empresa y "haber ayudado a todos sus trabajadores" durante la pandemia. "Estamos normalizando algunas de esas políticas", recalcó el director del supermercado. En este sentido, se recortará la paga por enfermedad de los trabajadores no vacunados que necesiten autoaislarse para "alentar a los trabajadores" a que reciban el fármaco inyectable.