Trabajo abre otro expediente a IQOXE por la falta de permisos de riesgos laborales

Inspección de Trabajo de la Generalitat ha abierto un expediente a la empresa química IQOXE -donde el pasado 14 de enero se produjo una explosión que causó la muerte de tres personas- por llevar a cabo trabajos no productivos en la planta sin todos los permisos de riesgos laborales necesarios.

El secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, se ha reunido esta tarde en Tarragona con los sindicatos UGT y CCOO y la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) para abordar la seguridad y salud laboral del sector e intentar "reconstruir las confianzas" entre las partes después del accidente.

Al término del encuentro, Ginesta ha recordado que la conselleria requirió a la empresa para que no reiniciara su actividad si no daba cumplimiento a una serie de obligaciones administrativas, entre ellas la evaluación de los riesgos laborales. Sin embargo, la conselleria ha terminado abriendo un expediente a IQOXE "por cuestiones vinculadas con la actividad iniciada con posterioridad" al accidente, "al no haber cumplido con los requerimientos que la ley obliga que se sigan antes de iniciar la actividad".

Mira también Un reactor fue la causa de la explosión en la empresa química Iqoxe de Tarragona

Fuentes de la compañía han señalado a Efe que este expediente hace referencia a los trabajos que se llevaron a cabo en la planta de La Canonja (Tarragona) tras el accidente para trasvasar el óxido de etileno de los tanques afectados a depósitos seguros, todo ello bajo la supervisión de los bomberos, con la autorización policial y el permiso del departamento de Empresa. "Es lo único que se ha hecho", han subrayado las fuentes, que reconocen que para llevar a cabo esta actividad la compañía realizó una evaluación de riesgos laborales interna, pero no la externa, al tratarse de una situación de emergencia.

Fuentes de la conselleria aseguran, en este sentido, que IQOXE llevó a cabo trabajos en la planta sin los permisos de riesgos laborales acreditados por la Generalitat y que ello ha derivado en la apertura del expediente, que no tiene por qué acabar en sanción.

Josep Ginesta se ha mostrado crítico con la empresa, que acumula ya varios expedientes, y le ha pedido que actúe de manera "leal y transparente". "No es bueno que tengamos dificultades en las actuaciones que hace el departamento con esta empresa", ha señalado el secretario general de Trabajo.

Ginesta ha explicado que esta comisión de seguimiento de la seguridad y la salud laboral del complejo petroquímico de Tarragona volverá a reunirse a finales de la próxima semana. La conselleria ha puesto "deberes" a la parte empresarial, y es que acuda a la siguiente reunión con una representación que tenga la capacidad de asumir los acuerdos que se adopten en la mesa.