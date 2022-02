El Tribunal de Cuentas reclama al ICO controlar las comisiones de sus gestoras.

El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Fond-ICO Global, fondo de capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), comprobar y controlar el importe dedicado a comisiones de gestión por parte de los fondos en los que participa, al detectar errores de fondos en los que participa a la hora de descontar comisiones o imputar las mismas en sus cuentas anuales. Así consta en las conclusiones y recomendaciones de su 'Informe de fiscalización de Fond-ICO Global, FCR, ejercicios 2018 y 2019', recogido por Europa Press, en el que analiza la actividad del fondo de capital riesgo del ICO.

Este fondo, que opera desde 2013 a partir de un patrimonio de diez millones de euros, forma parte del grupo consolidado del ICO y está gestionado por Axis, una empresa pública estatal participada íntegramente por el propio banco público. Su objetivo es generar valor tomando temporalmente participaciones en otras sociedades de inversión y realizando inversiones indirectas en empresas con potencial, y a través de sucesivos compromisos de aportaciones ha ido aumentando su patrimonio total comprometido hasta los 4.500 millones.

El fondo cerró los dos años de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, 2018 y 2019, con inversiones financieras por valor contable de 449,7 millones y 599,4 millones de euros, respectivamente, importes que superaban el coste de adquisición de las acciones y participaciones en 31 millones y 89 millones, respectivamente, cuantías registradas contablemente como un aumento del patrimonio neto del fondo.

Fallos en las comisiones computadas y descontadas

Avalando los procedimientos de valoración de ofertas, las normas de evaluación de candidatos a gestionar los fondos, los criterios para estas valoraciones y el proceso de selección, el Tribunal sí que reseña una serie de incidencias y debilidades. Entre ellas, dos incidencias en dos fondos respecto a las comisiones devengadas por el Fond-ICO Global, al no coincidir en uno el importe descontado en todos los desembolsos (216.940 euros) con la comisión total abonada (298.232 euros), mientras que en otro el importe devengado por Fond-ICO Global (que era correcto), difería del que se obtenía de las cuentas auditadas del fondo.

En estas, señala el órgano fiscalizador, figuraba incorrectamente como gasto un importe más elevado, 889.643 euros, en lugar del importe realmente devengado en el año de 687.340 euros. Ello lleva al Tribunal de Cuentas a recomendar que todos los años, una vez reciba las cuentas anuales de los fondos, revise y obtenga el informe que de sus desembolsos se ha destinado por los fondos a pagar la comisión de gestión a sus sociedades gestoras, de tal manera que le permita tener un control sobre los importes abonados por este concepto en el año y del total acumulado.

No consta la penalización de los retrasos

Precisamente al respecto de la recepción de estas cuentas anuales de los fondos, el Tribunal de Cuentas advierte de un posible incumplimiento de la normativa en perjuicio del Fond-ICO Global, pues no tiene constancia de que esta entidad haya recibido la penalización prevista tras recibir el informe de auditoría y las cuentas anuales más allá del plazo máximo de 150 días naturales tras el cierre del ejercicio. "Tal y como se ha analizado, numerosos fondos no remitieron las cuentas auditadas en este plazo, pese a lo cual no consta que Fond-ICO Global haya recibido un 1% por día de retraso, hasta que se reciban, del importe de las comisiones correspondiente al trimestre en cuestión", asevera el órgano fiscalizador.

Por otro lado, también plantea exigir a las gestoras que la ficha del informe del último trimestre de cada ejercicio, con la que se obtiene el valor razonable de la participación de Fond-ICO Global cuando no llegan a tiempo las cuentas anuales o el informe de auditoría, se reelaboren posteriormente con los importes obtenidos en los mismos. De hecho, durante la elaboración del informe, al disponer de todos los estados financieros auditados de los fondos, se pudo recalcular el valor razonable y cotejarlo con el obtenido de la información auditada, así como el valor razonable obtenido por Axis en alguno de los fondos, obteniéndose que tanto los saldos de cuenta estaban infravalorados en 2018 en 3,8 millones y en 2019 en 29,5 millones.