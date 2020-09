Trump amaga con vetar el acuerdo para TikTok si EEUU no tiene el control total

Donald Trump vuelve a enrocarse en la batalla abierta con Pekín a cuenta de su aplicación estrella TikTok. El presidente estadounidense amenaza ahora con vetar el acuerdo alcanzado entre Oracle y Walmart con la china ByteDance si las empresas estadounidenses no tienen un "control total" sobre la sociedad resultante. "(ByteDance) no tendrá ningún vínculo (con la nueva empresa), y si lo tienen, no aprobaremos el acuerdo", aseguraba Trump en una entrevista con Fox News.

El líder estadounidense va más allá, al dejar claro que si Oracle y Walmart "no tienen control total" sobre TikTok Global, tampoco dará su consentimiento. En las últimas horas han surgido algunas dudas sobre el citado pacto, que en la práctica supondría la permanencia de ByteDance en la nueva compañía que se creará para gestionar el negocio de la red social de vídeos cortos en EEUU, TikTok Global, que dará el salto al parqué.

Washington anunció el pasado sábado que retrasaba una semana la aplicación de medidas contra TikTok, que en principio iban a haber entrado en vigor el domingo, después de que Trump diera su "bendición" al acuerdo preliminar con Oracle y Walmart para que pueda operar en el país norteamericano. "He dado mi bendición al acuerdo, si lo logran sería genial y, si no, también estaría bien, pero es un gran pacto para EEUU", indicó inicialmente el mandatario.

Sin embargo, desde entonces, las partes china y estadounidense han dado versiones distintas sobre cómo se estructurará TikTok Global. Según la versión de Oracle y Walmart -que controlarán el 20% de la futura firma-, la mayor parte de la nueva empresa será de propiedad estadounidense, pero según ByteDance ellos controlarán el 80% restante hasta su salida a bolsa con una oferta pública inicial dentro de aproximadamente un año.

Pekín sostiene que el acuerdo daña la dignidad de China

La versión del acuerdo ofrecida por ByteDance, por tanto, no satisfaría las condiciones de la orden ejecutiva emitida por Trump el 14 de agosto, que forzó la operación al exigir que la empresa china vendiese su negocio en EEUU o dejase de operar en el país. Mientras, las noticias tampoco contentan lo más mínimo en Pekín. China "no aceptará un pacto desigual contra las compañías chinas", ha asegurado en un editorial el diario oficial chino Global Times, publicación que depende del Diario del Pueblo -órgano oficial del Partido Comunista Chino (PCCh)-.

El editorial considera "difícil de creer" que el Gobierno chino pueda aprobarlo, al considerarlo "injusto" y entender que "satisface las irracionales exigencias de Washington". El diario destaca que ciudadanos estadounidenses "tendrán cuatro de los cinco puestos" de la junta directiva de TikTok Global en la que solo uno podrá ser chino. Además, apunta a que la junta incluirá un director de seguridad nacional, que deberá ser aprobado por EEUU.

En el diario tampoco convence nada el hecho de que Oracle tendría "la autoridad de comprobar el código fuente" de TikTok en EEUU y sus actualizaciones. "Como TikTok y Douyin -su versión original china- deben tener el mismo código fuente, esto significa que EEUU podrá conocer las operaciones de Douyin", señala el rotativo.

También argumenta que la nueva empresa controlará el negocio de TikTok en todo el mundo salvo en China, no solo en Estados Unidos. En suma, los términos del acuerdo "dañan la seguridad, los intereses y la dignidad de China" y EEUU "con toda su fuerza elimina" a Bytedance y "le fuerza a firmar un acuerdo bajo coerción", sostiene el diario.