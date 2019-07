¡Ojo Ayuso! Cultura y turismo en Madrid mueven ficha para cuadrar sus cuentas

Madrid, Cultura y Turismo, S.A.U se creó en el marco jurídico del sector público de la Comunidad de Madrid como instrumento para impulsar el desarrollo de esos sectores en la región madrileña. Y más allá de su éxito, lo cierto es que equilibrar sus cuentas no es nada fácil, ya que es una sociedad que arrastra pérdidas de 2,6 millones de euros y no tiene activos inmobiliarios de los que sacar rentas.

Al punto que los técnicos de la Comunidad de Madrid se han visto obligados a actuar para restablecer con una desinversión de 7,7 millones el equilibrio patrimonial de la sociedad. Todo en un momento en el que no hay Gobierno, con un pleno de investidura fijado para el 10 de julio sin candidato y con el nombre de Isabel Díaz Ayuso sonando fuerte. Esta sociedad depende de Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, cuyo actual titular es el popular Jaime Miguel de los Santos González. Su sucesor es a día de hoy una incógnita. Ni siquiera se puede vaticinar el color político de su partido.

¿Por qué se acogen ahora a la reducción de capital dispuesta en el art 335 de la Ley de Sociedades de Capital ahora y no en años anteriores, cuando se llevaron a cabo dos sucesivas ampliaciones de capital, de 400.000 euros y 11,8 millones? Desde la CAM aseguran que "la prioridad es restablecer el equilibrio patrimonial de Madrid, Cultura y Turismo porque a 31 de diciembre de 2018 la sociedad tenía su patrimonio neto disminuido en un importe inferior a la mitad del capital social".

Y añaden que "en años anteriores las ampliaciones de capital se llevaron a cabo para financiar la actividad de la empresa. Apostar por el equilibrio patrimonial no tiene nada que ver con la desesperación. Nuestra actuación está sujeta a la Ley de Sociedades de Capital, que nos obliga a equilibrar el patrimonio. En este caso, como establece la norma, la reducción de capital ha sido el mecanismo para conseguir ese objetivo".

Según esta entidad, las anteriores inyecciones de capital se invirtieron en financiar las actividades de la empresa, que tienen que ver con el impulso y desarrollo de los sectores cultural y turístico de la Comunidad de Madrid. Y concluyen: "La reducción de capital contemplaba las pérdidas del ejercicio 2018 por lo que la sociedad a día de hoy tiene un patrimonio neto equilibrado".

Mientras tanto, la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, trabaja en un texto "que es perfectamente compatible con Ciudadanos y con Vox" al objeto de desbloquear su investidura antes del día 10 de este mes.

Después de que las elecciones situasen al PP como segunda fuerza en la Comunidad con 30 escaños, pero con opciones de gobernar gracias a la suma de la derecha, Díaz Ayuso ha dado por hecho que será la próxima presidenta regional. "Ahora mismo, de 10, me veo en un 10, pero no me gusta adelantarme a las cosas", ha explicado al ser preguntada sobre cómo veía sus posibilidades de gobernar.