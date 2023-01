Turismo, energía verde y salud serán los motores del empleo durante este año

La cifra de ocupados registrada durante 2022 ha alcanzado máximos que no se contemplaban desde hace 14 años. Sin embargo, el repunte de la tasa de paro, incluida en la Encuesta de Población Activa (EPA), en el último trimestre del año obliga a los ciudadanos a desconfiar de la evolución del mercado laboral en este 2023.

En contraste con los despidos que están produciendo en grandes actores de la industria tecnológica, otros sectores ofrecen un elevado dinamismo en creación de empleo. Uno de ellos es el turístico, que se espera que deje atrás de una vez por todas la pandemia y que genere un importante incremento de los puestos de trabajo. Pero no será el único.

Desde la Asociación Española Directores de Recursos Humanos (ADRH), recuerdan que el alto volumen de inversiones que reclama la transición verde haga que las compañías destinadas a la explotación de las energías renovables necesiten ampliar sus plantillas. De hecho, según las previsiones del informe Energías renovables y empleo: revisión anual 2022 de IRENA, en España el mercado de las energías renovables podría generar 468.000 puestos de trabajo acumulados a lo largo de la década. A nivel global podría alcanzar los 38,2 millones de puestos de trabajo en 2030.

Otro aspecto en el que incide María Sánchez, directora de personas en Ifema Madrid y miembro de la ADRH, son las consecuencias que el envejecimiento de la sociedad va a tener en el mercado laboral. El giro en la pirámide poblacional generará una mayor demanda de trabajo en atención a los mayores, como son centros de día o los geriátricos, que también van a convertirse en un importante motor de empleo.

Por último, y aunque parezca contradictorio debido a los ‘despidos tech’ que están a la orden del día, se espera que la demanda en el sector tecnológico aumente, ya que son trabajos transversales que generan puestos en cualquier tipo de compañía. “El sector del marketing se ha convertido en una pieza indispensable en la promoción de servicios, marcas o productos, algo que lo hace un sector en claro crecimiento”, asegura Sánchez.

De hecho, este ámbito marcado por la constante digitalización, y por ende por el cambio, es de los que más buscarán perfiles con ‘soft skills’, habilidades de adaptación y relación interpersonal que facilitan el trabajo sin ser aptitudes técnicas. A su vez, Pedro César Martínez Morán, director del Máster de Recursos Humanos de Universidad Pontificia Comillas ICADE, explica que el teletrabajo ha acelerado la exigencia de este tipo de habilidades por parte de las firmas, ya que aumentan los canales de comunicación y las formas, además, requiere de un aprendizaje rápido y de una personalidad muy flexible. “El mundo cambia muy rápido y hay que adaptarse a él”, señala el profesor.

Esta falta de adaptabilidad es la que tradicionalmente el mundo profesional exige al educativo. “El desajuste es una constante. Las empresas se quejan que desde el sector educativo no generamos conocimiento suficiente para que se incorporen rápidamente, pero no es tan fácil acomodarse a los constantes cambios”, explica Martínez Morán. Por lo que el autoaprendizaje es una de las aptitudes más valoradas en las entrevistas de trabajo.

En concreto, desde la ADRH señalan que no se trata solo de compañías tecnológicas a la búsqueda de personal de alta cualificación que no encuentran. Hay otras muchas áreas que sufren las carencias del sistema educativo para formar empleados con habilidades muy especializadas. “El sistema educativo no da abasto para instruir a los profesionales que demandan las empresas y ese es un problema con el que tenemos que lidiar cada día”, declara Sánchez.

Por lo tanto, en un contexto tan cambiante, en lo que al desarrollo de los empleos se refiere, se demandan trabajadores que aporten un extra de motivación y contribuyan al buen ambiente del equipo. De hecho, según asegura Antonio Alcaraz Marcos, Responsable de Cuentas de Atelodis ETT, las empresas que buscan ampliar su plantilla son capaces de flexibilizar sus exigencias y hacerse cargo de la formación técnica de un posible empleado si este demuestra un gran compromiso y sabe desenvolverse durante la entrevista personal.

Crece la demanda de personal en los oficios más tradicionales

Antonio Alcaraz Marcos habla de un gran déficit que sufre el sector tradicional. Las empresas demandan oficiales como electricistas o del sector del metal, sin embargo, el miembro de Atelodis habla de que la “fiebre de la ‘titulitis’” ha llevado al déficit de este tipo de personal. “Se ha ido desabasteciendo la parte más operativa y nos encontramos que no hay gente para ocupar estos puestos”.

La solución que las compañías han encontrado ha sido cooperar con institutos y realizar contratos de formación a los estudiantes para pasar después a ser parte de la plantilla. Esta realidad profesional lleva a las firmas a mejorar las condiciones laborales de estos puestos y atraer así personal.