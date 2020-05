Uber anuncia otros 3.000 despidos más a nivel global y el cierre de 45 oficinas

Más recortes en Uber. El gigante del transporte acaba de anunciar a su plantilla a nivel global un nuevo paquete de unos 3.000 despidos, que desembocarán en el cierre de 45 oficinas por todo el mundo. El objetivo es reducir el impacto que está teniendo en el negocio la pandemia global del coronavirus. La afección en España se desconoce, aunque desde la dirección confirmaron estos últimos días que habría salidas.

La primera ronda de despidos se produjo en la primera semana de este mes de mayo. La compañía anunció la salida de 3.700 empleados, lo que suponía el 14% de toda su fuerza laboral. Ahora llega este nuevo paquete de 3.000. Con ambos recortes, la plantilla global del gigante se quedaría en unos 20.000.

"Estamos tomando decisiones realmente muy difíciles", admite el consejero delegado, Dara Khosrowshahi, quien ha apuntado en un correo electrónico enviado a toda su plantilla que hoy es muy difícil hacer una previsión sobre cómo será el impacto de la pandemia global del coronavirus en el negocio de Uber. "Estamos viendo algunas señales de recuperación, pero se sale de un agujero profundo, con visibilidad limitada en cuanto a su velocidad y forma", ha insistido. La mejora, por ejemplo, en su división de entrega de comida a domicilio, es notoria pero "no alcanza para cubrir costes".

¿Cuál va a ser la afección en España? No ha sido confirmada por la empresa. Aunque en el correo electrónico enviado a los empleados, y replicado por CNBC, señala que en la oficina española, y de casi una veintena más de países entre los que se encuentran Francia, Alemania o Italia, se comunicarán las salidas de manera individualizada. "En estos países, hoy os comunicaremos sobre el impacto individual; si se encuentra en uno de estos países y no recibió un correo electrónico por separado esta mañana, no se verá afectado", apunta.

La Información ha intentado recabar la valoración de un portavoz en España y, por el momento, no ha sido posible. En el país cuenta con algo menos de un centenar de empleados, en los que no se incluyen los agentes de su 'call center' ubicado en Madrid para el Sur de Europa, que está subcontratado. Su director general, Juan Galiardo, confirmó este fin de semana a Cinco Días que en la plantilla local se sentiría el impacto.

Los empleados de Estados Unidos serán los más afectados, según desvela el diario The Wall Street Journal. Se va a cerrar una de las oficinas con las que cuenta en San Francisco (California), que albergaba 500 puestos de trabajo, y también la de Singapur.

Las pérdidas disparadas

Pese a que no hay previsiones sobre lo que queda de año, ya hay números de los primeros tres meses, donde el impacto del coronavirus fue, pese a todo, limitado. Según las cifras presentadas hace casi dos semanas, la compañía triplicó pérdidas entre enero y marzo hasta rozar los 3.000 millones de dólares (el triple que un año antes).

El segmento de viajes se ha desplomado, debido a las restricciones a la movilidad ejecutadas por los diferentes gobiernos de los países en los que opera. Esas mismas limitaciones se han convertido a la vez en una ventaja en el terreno de la entrega de comida a domicilio (Uber Eats). Según ese mismo reporte entregado al regulador estadounidense, las ventas brutas de este servicio se dispararon un 50% respecto al año pasado.

Es en este contexto en el que se enmarcan las conversaciones que la compañía tecnológica ha mantenido en las últimas semanas con Grubhub, su rival en el mercado estadounidense, para su adquisición. Con este movimiento, que podría completarse definitivamente durante el próximo mes de junio, el segundo operador y el tercero se sumarían para tratar de ganar tamaño frente al ganador en ese país: Doordash.