La UE autoriza la alianza de Snam y ENI para el gasoducto entre Argelia e Italia. 

La Comisión Europea ha dado luz verde a la alianza de las italianas Snam y ENI para controlar conjuntamente el gasoducto transmediterráneo para transportar el combustible de Argelia hasta Italia, tras concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo. Bruselas considera que la operación no acarreará problemas de competencia porque el gasoducto TransMed no supone competencia directa con otras infraestructuras para la importación de gas, según ha explicado la institución comunitaria en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario también ha tenido en cuenta la normativa italiana vigente en relación con las tarifas que cobran los gasoductos regulados y las terminales de gas natural licuado (GNL), así como las obligaciones de acceso al sistema de transmisión del SNAM. El expediente, que le fue formalmente notificado a Bruselas el pasado 8 de septiembre, ha sido examinado bajo el procedimiento ordinario que se aplica a los casos menos problemáticos.

ENI comenzó este lunes producción de dos yacimientos de gas en la región argelina de Berkine Sur que contribuirá a satisfacer la demanda del mercado europeo. El arranque de la producción gasista se produce solo seis meses después de la licitación de su explotación gracias a un proceso acelerado. El pasado septiembre Eni, controlada por el Estado italiano, anunció la compra de los activos de la británica BP en Argelia, lo que incluía dos importantes yacimientos de gas, 'In amenas' e 'In Salah', en el sur del país magrebí.

Actualmente el yacimiento, operado por Eni y la empresa argelina de hidrocarburos Sonatrach, proporcionará un millón de metros cúbicos de gas cada día y unos 4.000 barriles diarios de combustibles líquidos. Se prevé que antes de que termine el año la producción aumente a alrededor de 2 millones de metros cúbicos de gas cada día. Eni está presente en Argelia desde 1981 y, desde la invasión de Ucrania, Italia ha convertido a este país en su primer proveedor de gas, suplantando en esa posición a Rusia, en el marco de la estrategia para reducir su dependencia energética de Moscú. Tras el mencionado acuerdo firmado en septiembre, Eni prevé aumentar en 2023 su producción en el país africano a más de 120.000 barriles equivalentes de petróleo al día.