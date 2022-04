El último negocio de Gerard Piqué que relaciona las criptomonedas y el fútbol

El futbolista Gerard Piqué vuelve a estar en el centro de la polémica. Este lunes, el Confidencial publicaba unos audios entre el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del FC Barcelona y presidente de Kosmos. Una conversación en la que se hablaba sobre cómo habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí.

Horas más tarde, el catalán, en una rueda de prensa retransmitida a través de Twitch, contestaba a las preguntas de los periodistas sobre este asunto. "Sé separar lo que es el acuerdo comercial con lo que he hecho toda mi vida, jugar al fútbol. Si me dices que me afecta es que no tienes (al periodista) ni la más remota idea de quién soy yo y esto es tirar mierda por tirar mierda. ¿Más claro lo quieres? Nunca voy a pedir una ayuda ni la voy a recibir", remarcaba Piqué después de que se hablara de un conflicto de intereses por este acuerdo.

Y es que el jugador del Barcelona tiene una amplia experiencia profesional más allá del campo de futbol. Desde hace varios años, el deportista cuenta con una sociedad empresarial, Kosmos Global Holding S.L., cuya sede se encuentra en Paseo de Gracia, 32 (Barcelona). Fue constituida en noviembre de 2017 y desde entonces ha organizado una variedad de eventos deportivos, entre ellos el nuevo formato de la Copa Davis.

Así es Goals

Pero este no es último negocio en el que el deportista tiene participación. A principios del mes de abril, Europa Press informaba que el empresario había participado en la primera ronda de financiación, junto a otro grupo de inversores, del videojuego de fútbol 'play to earn', Goals. Durante esta primera etapa, el juego electrónico, basado en criptomonedas, ha recaudado 15 millones de dólares (13,7 millones de euros).

Según detalla la compañía, con sede en Suecia, Goals está desarrollando un videojuego multijugador para ordenador y consolas en el que los jugadores tendrán sus propios activos digitales que irán ganando durante el juego y con los que podrán comerciar, mediante ventas o intercambios, durante la partida. Este será gratuito ('free to play') y permitirá el juego entre distintas plataformas.

Esta no es la primera incursión del futbolista en el mundo de las criptomonedas. El jugador también ha dado su dinero a Sorare, una plataforma de NFT's deportivos. Su consejero delegado, Nicolas Julia, también ha participado en la ronda de inversión de este nuevo videojuego. En esta primera fase, la financiación mayor ha venido por parte de Northzone (que también es socio de otras webs como Klarna y Spotify) y ha contado con inversores existentes en la empresa como Cherry Ventures, Monfire Ventures y Banana Capital, así como nuevos participantes como Not Boring Capital y Cassius.

El consejero delegado de la firma, Andreas Thorstensson, ha detallado que con la suma recogida se utilizará para doblar su plantilla y contratar a otros 30 desarrolladores de videojuegos antes de final de año. "Después de jugar a la mayoría de juegos de fútbol en el mercado y observar la escena de los esports durante mucho tiempo, puedo ver que los jugadores merecían algo nuevo", ha defendido el empresario.