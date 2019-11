Una auditoría revela inconsistencias en Codere y lastra en 18 millones el beneficio

La auditoría sobre las cuentas de Codere, encargada a raíz de los propios controles internos de la compañía, ha encontrado "inconsistencias" en el resultado semestral que suponen un impacto sobre el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de entre 13 y 18 millones de euros para el conjunto del grupo. Según ha informado la empresa del juego a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ajustes necesarios sobre las últimas cuentas publicadas serán incluidos en los resultados relativos al tercer trimestre, que presentará este jueves antes de la apertura del mercado.

La investigación llevada a cabo por las firmas Kroy Abogados y Alvarez & Marsal México, ambas independientes de Codere, concluye que es de aplicación una reducción de 9,2 y 1,2 millones de euros en los ingresos de explotación reportados en la primera mitad del año para México y Colombia, respectivamente, y de 14,8 millones, 1,3 millones y 0,4 millones de euros en el Ebitda ajustado en México, Colombia y Panamá, respectivamente, también de la primera mitad del ejercicio.

Estos valores se encuentran dentro de la horquilla de 13 a 18 millones de euros de impacto en el Ebitda ajustado para el conjunto del grupo comunicada en un hecho relevante del día 7 de octubre.

No obstante, la investigación realizada no ha detectado indicios de usos o salidas inapropiadas de fondos. Además, la compañía ha realizado una serie de análisis adicionales que confirman que no existen otras geografías o ejercicios anteriores afectados por inconsistencias contables.

"Estos análisis han sido consultados con los auditores externos en el marco de sus procedimientos de auditoría. Además de auditar las cuentas anuales de 2019, los auditores están realizando un procedimiento de revisión limitada de las cuentas del tercer trimestre", detalla Codere en su comunicado.