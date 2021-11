Unicaja abruma a los sindicatos con mil páginas para defender su ERE masivo

Tras no encontrarse una solución que evitara la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Unicaja Banco tras cinco reuniones informales, el contador se ha puesto a cero y ha empezado a rodar el periodo de consultas del que será el cuarto gran despido colectivo en el sector bancario español en 2021. El grupo andaluz citó el miércoles a los sindicatos en Málaga en un cara a cara que duró apenas una hora y media. La representación laboral tiene ahora siete días, antes de verse de nuevo, para analizar detalladamente la abundante documentación que tiene entre sus manos y que suma unas 1.000 páginas, donde la entidad defiende a capa y espada todos sus planes.

Entre los papeles que han sido entregados se encuentra el informe justificativo, el técnico, el balance y la cuenta de resultados actual y previsible de Unicaja Banco, así como el desglose de afectación por centros de trabajo. Los distintos dossiers deben ser analizados, pero tras una mirada previa se desprende que el 25% de los recortes podría concentrarse en las regiones donde paradójicamente menos redundancias existen, según fuentes sindicales. En cualquier caso, la representación laboral tiene que acometer una revisión muy exhaustiva y pedir aclaraciones a la dirección, pues también se están encontrando con datos mezclados y duplicados, incluso considerándose en los excedentes a personas que ya tienen firmada su salida.

Unicaja Banco tiene la intención de deshacerse de 1.513 empleados, de los que 1.005 pertenecen a la red de oficinas y 508 a servicios centrales. También ha adelantado en citas previas que ofrece prejubilaciones para los trabajadores de entre 57 y 63 años con hasta el 52% del salario. En cambio, pretende dejar fuera a los empleados de entre 50 y 56 años. El criterio preferente de adscripción será la voluntariedad, aunque de no ser suficiente se usará el criterio del desempeño. También ha trasladado que quiere apostar por los gestores remotos para evitar la movilidad geográfica dentro de lo posible. En caso de rechazo de la movilidad, la entidad indemnizaría con 20 días por año trabajado, que es el mínimo legal.

La sección sindical critica que la entidad precisamente publicara los resultados correspondientes al periodo entre enero y septiembre este mismo miércoles, unas horas antes de la reunión con los trabajadores, e informara que ha multiplicado por doce su beneficio contable -incluyendo el fondo de comercio negativo-, hasta los 1.395 millones de euros tras absorber a Liberbank. Las ganancias netas se situaron en 156 millones de euros, un 41% más. Este comienzo, que se parece más a una negociación típica de Liberbank y no de Unicaja, aboca a un clima de conflictividad.

En cualquier caso, Unicaja Banco no se anda con evasivas para justificar sus planes y es claro. A la vista está que las razones económicas no son su excusa, por lo que el banco gestionado por Manuel Menéndez no ha incorporado este discurso y ha asegurado que las motivaciones para poner en marcha este proceso de ajuste son organizativas y productivas. El banco ha revisado al alza las sinergias tras la fusión y calcula ahora que se ahorrará anualmente 210 millones de euros, que difieren de los 192 millones estimados inicialmente, según la información financiera que remitió el miércoles al supervisor de los mercados.

Unicaja Banco ha subrayado que esta traumática decisión responde a la consecución de sus objetivos estratégicos previstos en el proyecto de fusión y se enmarca dentro de las tendencias sectoriales de un entorno complejo y sujeto a múltiples retos. El ajuste va orientado a mejorar su rentabilidad y eficiencia a través de la eliminación de solapamientos y el aprovechamiento de economías de escala, además de adaptar su estructura al contexto actual, caracterizado por una transformación generalizada del sistema financiero. Quiere preservar una posición competitiva en el mercado y, sobre todo, garantizar su sostenibilidad futura.

En el encuentro del miércoles también se cerró el calendario previsto, fijando siete citas hasta el próximo 2 de diciembre, fecha en la que se deberá haber alcanzado un acuerdo. Los últimos días dentro del plazo legal de 30 días para sellar un pacto suelen ser muy intensos con discusiones que se prolongan hasta altas horas de la noche, aunque en algunos casos las posturas están tan alejadas que se necesita organizar varias reuniones extra. Mientras tanto, los grupos sindicales ya han avisado de que saldrán a la calle como ha ocurrido en el resto de procesos que han llevado a cabo BBVA, CaixaBank o Banco Sabadell. Tomarán medidas drásticas, concentraciones, movilizaciones, huelgas y todas aquellas fórmulas legales que vean necesarias.