Unicaja pasa la patata caliente del sexto independiente al Banco Central Europeo

Llega la hora de la verdad. Unicaja decide este viernes quién debe ser el sexto miembro independiente del consejo de administración, una orden del Banco Central Europeo (BCE) para cumplir con la normativa de buen gobierno y que trae de cabeza al banco en la última semana por los intereses en juego del bloque malagueño y el asturiano por no ver menguado su poder en el órgano de decisión. Con la convicción de que será una mujer quien ocupará ese puesto, la patata caliente pasa ahora a la entidad supranacional, quien no ha dado todavía su plácet definitivo a otros dos vocales en stand by. La candidata que se perfila como favorita es Maite Costa, quien fuera presidente de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE).

La aritmética es clara. Unicaja cuenta con trece miembros del consejo de administración con sillón, pero otros dos nombrados por cooptación, Rafael Domínguez de la Maza e Isidoro Unda, todavía esperan el plácet del BCE. A ello se suma la proposición de la nueva consejera independiente, lo que arroja un total de 16 vocales, cifra incompatible con el reglamento del consejo del propio banco malagueño, que en sus estatutos fija el máximo número de consejeros en 15 (el mínimo es 8).

La nueva consejera se decidirá este viernes. El nombre que está sobre la mesa es el de Maite Costa, quien fue presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y cuenta con sobrada experiencia en los consejos de las grandes cotizada (Enagás y Red Eléctrica). Costa, que cuenta con el apoyo de los consejeros afines a Liberbank, se bate el cobre con otras dos candidatas: Ana Forner Beltrán, consejera de Merlin, entre otros varios cargos, y Susana de Medrano Boix, ex de Banco Popular. Esta última cuenta con el aval de María Luisa Arjonilla, consejera independiente coordinadora y miembro de la Comisión de Nombramientos.

Todo ello empuja a pensar que tanto Unda como De La Maza -o la nueva integrante- podrían tener que esperar un poco más para sumarse al consejo, lo que supone que quien tiene la última palabra en todo momento es el BCE, quien decide a quién y cuándo se autoriza a entrar en el consejo. Sea como fuere, la necesidad de avanzar hacia un sano equilibrio entre dominicales e independientes es imperiosa y así lo ha trasladado el propio organismo central en la última reunión que mantuvo con la cúpula del banco, a la que asistió el presidente de la entidad, Manuel Azuaga.

Completa la lista de posibilidades la opción de agotar el mandato de un dominical de forma anticipada. Este camino lleva únicamente a José Luis Tinajero, quien ya fue abordado hace meses para que diera un paso al lado y saliese del consejo. El empresario mexicano, que llegó al banco proveniente de su inversión en Liberbank, es el dominical de menor peso accionarial, con solo el 3% del capital social en manos de su sociedad patrimonial, Aivilo Spain. No obstante, Tinajero se ha negado hasta ahora a ceder el sillón con argumentos jurídicos que defienden el control del cargo hasta que venzan sus actuales funciones como administrador del banco.

No cumplir con los designios del BCE tiene un precio. Aprovechando la rotación de los mandatarios de la junta supervisora (JST, en el argot interno del BCE), los representantes de la entidad central transmitieron a Unicaja que podrían exigirles mayores requisitos de capital e, incluso, trasladar la responsabilidad a los consejeros, en su calidad de administradores de la empresa.

Dos bandos diferenciados

Unicaja tratará de resolver ahora la reordenación de su máximo órgano de gobierno después de varios meses de tensiones. La particular composición de su consejo de administración se debe a la anterior crisis de gobernanza que la compañía, cuando dimitieron en menos de un mes hasta tres consejeros independientes (Manuel Conthe, Ana Bolado y Manuel González Cid, por este orden) y, al mismo tiempo, un nuevo consejero dominical, Rafael Domínguez de la Maza, quería incorporarse al órgano de gobierno tras haber alcanzado un 8% del capital social.

Los ajustes que se realizarán este viernes en la entidad tendrán efecto en la lucha por controlar el banco tras la fusión con Liberbank. El bando malagueño y el asturiano siguen enfrascados en asegurar el futuro de la gestión, por lo que el número de componentes del consejo y la afinidad de cada uno de ellos es fundamental. Ese pulso se ha trasladado también a la Fundación Unicaja, que cuenta con cuatro consejeros y no descarta ahora cesar a alguno de ellos si no se alinean con el Patronato.