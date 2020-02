Unicaja lanza su nueva hoja de ruta con la que aspira a ganar 230 millones en 2022

Unicaja acaba de lanzar su nueva hoja de ruta en solitario. En su nuevo plan estratégico 2020-2022, la antigua caja malagueña quiere elevar hasta los 230 millones de euros su beneficio anual para el término del periodo, lo que implica un crecimiento del 10% de las ganancias en cada uno de los tres próximos ejercicios. Y es que la entidad que preside Manuel Azuaga ha cerrado 2019 con unas ganancias de 172 millones de euros, un 13% más que un año antes, según la información remitida este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En paralelo, Unicaja ha anunciado un incremento del dividendo del 25%, hasta, 0,48 euros por acción, equivalente a 76,6 millones de euros, lo que supone un pay-out (porcentaje del beneficio destinado a retribuir al accionista) del 45%. El objetivo del nuevo plan contempla situar en dividendo en 2022 en el entorno de los 115 millones, con la ratio de pay-out en el entorno del 50%.

En el nuevo plan estratégico, el objetivo de rentabilidad, expresada en términos de ROE, se sitúa entre el 5% y el 6% en 2022, desde el 4,4% con el que ha cerrado 2019. Dentro de tres años, la meta de capital CET 1 es del 13%, lo que implica bajarlo desde el 14% actual. El excedente actual de capital, equivalente a 230 millones, se destinará al pago de dividendos, según ha explicado Ángel Rodríguez de Gracia, el consejero delegado de Unicaja.

No hay fusión, pero no se descarta en el futuro

En rueda de prensa, el director financiero de Unicaja, Pablo González, ha subrayado que la hoja de ruta está pensada en solitario y ha asegurado que actualmente no existe "ningún contacto" con ninguna entidad. "No nos sentimos presionados para protagonizar una operación corporativa", ha dicho González, que ha señalado que el de cualquier operación es el consejo de administración y no el supervisor.

Eso sí, la entidad se muestra abierta a fusiones siempre que generen valor al accionista, incluso sin ejercer una posición dominante. "No hemos dicho que solo vayamos a protagonizar operaciones corporativas como líderes", ha dicho González, por lo que no descarta ser absorbido por un banco más grande. Sobre Liberbank, Rodríguez de Gracia ha apuntado que el "pasado pasado está y que hay que dedicarse al futuro".

Reducción de costes de 70 millones

El nuevo plan también prevé una reducción los gastos en 70 millones de euros durante los tres años, lo que implica reducir la base de costes en un 3%, aunque no se prevé ningún ERE. "La política del banco es no hacer ERE, sino acuerdos voluntarios". La inversión en transformación digital de 190 millones de euros, entre otros objetivos, como elevar en un 2% anual el crédito no dudoso apoyándose en pymes y consumo, en un 6% las primas por seguros y en un 10% la facturación por medios de pago.

El objetivo de eficiencia es del 60% y también se contempla captar un 10% más de nóminas y la vinculación en un 20% al final del ejercicio 2022. Además, el objetivo es situar la morosidad por debajo del 2,5%, desde el 4,8% actual. Así se podrán liberar provisiones y situar la cobertura actual del 54% en niveles ligeramente superiores al 50%.

Resultados 2019

En 2019 el margen de intereses de Unicaja, que mide el rendimiento del negocio típicamente bancario, se ha situado en 579 millones de euros, un 3,7% menos, mientras que las comisiones netas han crecido un 5,5%, hasta los 231 millones de euros. Los ingresos totales (margen bruto) se han situado en 1.009 millones, un 1% más, mientras que los gastos caen un 2%, hasta 607 millones.

De este modo, el margen de explotación antes de saneamientos crece un 5,8%, hasta los 402 millones de euros. Tras aplicar provisiones, que han supuesto 228 millones de euros (+31%) e impuestos, apenas 2 millones de euros (-96,6%), se llega al beneficio neto de 172 millones de euros en 2019 comentado anteriormente.

El crédito no dudoso crece en el año un 0,7%, mientras que las nuevas operaciones aumentan un 28% en el mismo período. Los recursos de clientes fuera de balance se incrementan en el año un 2,2% y los recursos a la vista un 7,1%. En paralelo, los activos tóxicos (NPAs) se han reducido en 1.117 millones de euros en 2019, importe equivalente al 31,1% del total.El nivel de cobertura se sitúa en un 57,9%.