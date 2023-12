El unicornio alemán que reordena la energía de toda la casa en solo un 'click'.

1Komma5º entró en el mercado español de la mano de Experta Solar con un plan de crecimiento ambicioso. El unicornio alemán de las energías renovables nació con la idea de convertirse en una especie de ventanilla única (‘One-Stop-Shop’) de todo lo relacionado con la electrificación y la gestión de los hogares y negocios. En este sentido, el año que viene lanzará en España su software que reordena la energía de toda la casa en un solo un ‘click’.

En concreto, a través de Heartbeat, el "corazón" de la compañía, el usuario puede optimizar en tiempo real la generación de los sistemas de autoconsumo -a nivel residencial e industrial-, el almacenamiento, los puntos de carga de coches eléctricos y las bombas de calor, además de poder participar en conjunto en el mercado eléctrico. A nivel global, el objetivo final de la empresa es el de generar ventas de 10.000 millones de euros al año para 2030 y lograr una capacidad para convertir 500.000 edificios al año a la generación de energía, calor y movilidad climáticamente neutra.

Así lo explican a La Información el consejero delegado y cofundador de la compañía, Fernando Sánchez, y el responsable de la firma en España, Álvaro de Simón. 1Komma5º ha logrado en menos de tres años construir una plataforma con presencia en siete países y más de 1.500 empleados. El 'secreto' de la empresa está en aunar lo artesanal con lo tecnológico bajo una plataforma con más de 100 desarrolladores de software que da acceso a distintas empresas instaladoras de paneles solares.

Trasladarán la fabricación de manera íntegra a Europa en 2024

"Además de ser una empresa tecnológica, somos fabricantes de nuestros propios productos. Hemos ido varios pasos más allá del de las empresas del sector y estamos construyendo nuestros propios módulos con polisilicio producido en Alemania y Canadá bajo estándares europeo. Nuestro objetivo es alcanzar 1 GW para 2024. Para los clientes, esto significa que están comprando un producto de calidad superior y al mismo tiempo pueden reclamarnos directamente a nosotros las garantías de los productos en vez de tener que reclamar a empresas chinas. Esto es algo que ninguno de nuestros competidores puede ofrecer", recalca De Simón.

Según avanzan ambos directivos, la ambición de 1Komma5º es trasladar la totalidad de la fabricación a Europa el año que viene. El precio de los paneles será "ligeramente superior al de los mejores paneles Tier-1 chinos". El término Tier-1 o nivel 1 se utiliza para categorizar a las empresas de la industria fotovoltaica que cuentan con todos los elementos financieros e infraestructurales necesarios para garantizar el cumplimiento de las garantías que ofrecen en sus productos. Aseguran que ofrecen un producto “premium” de calidad “muy superior” con una garantía de 25 años.

De Simón entra más en detalle y explica que, en relación al ahorro con los sistemas de la firma, una casa estándar que consume unos 1.440 euros al año de luz puede ahorrarse más de 1.000 euros por ejercicio con 5 kWp, lo que supone alrededor de 10 placas dependiendo de la potencia. "Instalando los sistemas de 1Komma5º-Experta Solar, se puede disfrutar de generar electricidad gratis y garantizada por al menos 20 años. Muchos clientes no se lo pueden creer hasta que empiezan a ver el ahorro, parece demasiado bueno para ser verdad. En el país del sol, nuestro trabajo más difícil es poder explicar el enorme beneficio que ofrecen nuestros sistemas. Si les resulta rentable a los suecos y finlandeses ponerse placas que tienen meses de noche en el invierno, aquí, donde tenemos el doble de radiación solar, no tiene sentido no tener un sistema fotovoltaico si se tiene un tejado o cubierta", argumenta.

En la actualidad, la empresa está tardando de dos a cuatro semanas para una instalación residencial y para instalaciones en comunidades, comercios e industrias tardamos entre dos semanas y tres meses. En los casos de comunidades e industrias también se depende de las trabas que pongan las distribuidoras. No obstante, los plazos varían en función del tipo de instalación y de los permisos que que hay que solicitar en cada ayuntamiento.

"España se ha dedicado a ponerse palos en las ruedas con múltiples bandazos regulatorios"

Preguntado por si España es candidata a fabricar los paneles de 1Komma5º, De Simón señala que el país se ha dedicado a ponerse "palos en las ruedas con múltiples bandazos regulatorios" que lo han colocado en una posición desfavorable en cuanto a la producción. "En materia de fabricación, debemos reflexionar sobre qué modelo queremos seguir. A nivel europeo no basta con regular e implementar directrices, sino que debemos liderar dando ejemplo al resto del mundo. Ello radica, entre otros puntos, en recuperar elementos estratégicos de la cadena de valor hoy día mayoritariamente deslocalizados en Asia. En cuanto a España, se le abre una oportunidad inmejorable por la experiencia acumulada, el tejido empresarial existente y la presencia de empresas líderes a nivel internacional, pero ahora más que nunca, necesitamos una regulación estable", subraya.

Ajena al golpe que han sufrido algunas compañías del sector tras un retroceso del autoconsumo doméstico, 1Kommaº prevé seguir creciendo orgánicamente a través de Experta Solar, con sede en Barcelona. Esta última experimentó, en el entorno favorable de 2022, un impulso muy superior a la media, con más del 800% de crecimiento, mientras que en 2023 prevé una subida superior al 100%. Todo va unido a un plan de expansión geográfica que pasa por nuevas aperturas en regiones como la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que se unirían a la presencia ya consolidada en la zona central del país, Madrid y alrededores, Cataluña e Islas Baleares.

Al acecho de nuevas oportunidades en el mercado

"En paralelo, junto con el crecimiento orgánico previsto por Experta, desde 1Komma5º permanecemos atentos a las oportunidades que se presentan en el mercado, que pueden resultar complementarias tanto a nivel tecnológico, con segmentos como el de bombas de calor o incluso a nivel geográfico ganando presencia en nuevas regiones. Nuestro objetivo para España es convertirnos en los líderes en nuestro sector en los próximos años", destaca el responsable de la firma en el territorio nacional.

De Simón señala que algunas empresas han pecado de sobreexposición en el segmento residencial y de expectativas de crecimiento irreales, lo que ha provocado despidos e incluso cierres. “Estamos asistiendo a un momento de consolidación necesario en el que los clientes escogen a las mejores empresas. “Como hemos visto la evolución de los mercados en Alemania y Australia, sabíamos que esto pasaría. Por eso, antes de decidir la fusión de 1Komma5º con Experta Solar, se hizo un sondeo de más de 50 empresas del sector para elegir a los mejores”, manifiesta.