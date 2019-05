Tiembla Zara: Uniqlo, su mayor rival, desembarca en Madrid en pleno Serrano

Los madrileños están de enhorabuena. Después de mucho tiempo esperando e incluso pidiendo que sucediera, por fin van a poder comprar en Uniqlo de forma física. Porque el mayor rival de Zara y el grupo Inditex llega a Madrid después de varios intentos fallidos. El anuncio oficial se hizo este jueves, aunque la noticia ya se venía rumoreando en las últimas semanas.

"La llegada a la ciudad de Madrid es un hito importante dentro del plan de expansión europeo de Uniqlo. La capital madrileña conecta con las diferentes culturas y tradiciones del país y es una ubicación excelente", señaló ayer el director ejecutivo para Europa de la marca, Taku Morikawa, consciente de que la capital les abre la puerta a un mercado enorme por la cantidad de personas que pasan cada día por la ciudad, aunque solo sea por unas horas.

La apertura está prevista para el próximo otoño y el enclave no puede ser más exclusivo. La tienda se ubicará en el centro comercial el Jardín de Serrano, en la calle Goya, donde ha alquilado dos plantas de 1.300 metros cuadrados para albergar el establecimiento. El hecho de haber elegido esta zona no es casual y con ello Uniqlo manda un potente mensaje al público: es 'low cost', pero no es Zara.

Es decir, la localización en lo que se considera el inicio de la llamada Milla de Oro y a pocos metros de firmas como Loewe o Prada -aunque pronto se mudará- posiciona al grupo como una firma más exclusiva que no solo se dirige al mercado de masas. Además, se garantiza que no va a estar rodeado de otras enseñas 'low cost', por lo que no tendrá tanta competencia, al menos alrededor. Igualmente, se ubica cerca del target al que quiere dirigirse: personas de clase media y alta.

Y es que Uniqlo es mucho más que una tienda de prendas asequibles. Aunque su media de precios no va más allá de los 40 euros, su política es muy diferente a lo que conocemos hoy en día por marca democrática. No vive pegada a las tendencias y su gran apuesta son los básicos, pero de calidad, pues esa es su máxima. Además, es una de las firmas que más innovación tecnológica incorpora, lo que le ha permitido crear sus famosos plumíferos ultraligeros -que se pueden doblar y llevar en el bolso- y sus calentitos jerseys. Igualmente, desde el primer momento ha apostado por tejidos respetuosos con el medio ambiente y por controlar al máximo su producción, sin sobrepasar ciertos límites ni sacando nuevas colecciones cada semana.

Así, en estos años se ha ganado miles de fans en todo el mundo, que suspiran por sus prendas atemporales que se mantienen en buen estado por mucho más tiempo que los de otras enseñas. Sobre todo desde que una mayor concienciación acerca del consumo desenfrenado se ha instalado en el mrecado. Con estas credenciales, la firma emblema del grupo Fast Retailing llega a Madrid después de tener ya dos establecimientos -en otoño abre el tercero- en Barcelona.

Embajadores de lujo

Otro aspecto que marca las diferencias entre Uniqlo y las marcas Inditex son sus 'socios' a la hora de darse a conocer. Si las marcas del grupo gallego apustan por las figuras mediáticas del momento, como Aitana Ocaña o Rosalía, en la firma japonesa los seleccionan cuidadosamente y escogen personajes que trasciendan en el tiempo y con una gran reputación detrás.

Es el caso de su mayor embajadora, que no es otro que el tenista suizo Roger Federer, quizá el mejor de la historia al haber ganado más Grand Slam que ningún otro. Hace unos meses, Federer cambió a la multinacional Nike, que le había vestido durante toda su carrera, por Uniqlo, algo que sorprendió a muchos, ya que dejaba la mayor firma deportiva del mundo por una cadena 'low cost' desconocida para el gran público y que no estaba especializada en deporte.

Para Uniqlo fue un total golpe de efecto, pues el tenista va a pasear su marca por todo el mundo en los diferentes torneos que juega, sobre los que hay millones de ojos. Así, la firma se posiciona al lado de un tenista mundialmente famoso, exitoso y, lo más importante, respetado por sus rivales y por el público.

Por otra parte, el pasado año también se asoció con una de las consideradas mujeres más elegantes del mundo, la exmodelo francesa Inés de la Fressagne, con la que sacó una colección exclusiva. Esta mujer es toda una entidad en el sector de la moda y su carisma y porte son de los más admirados, además de que su estilo ha logrado trascender al paso de los tiempos. Otro mensaje claro de Uniqlo de que sobre todo busca la calidad y la atemporalidad en sus prendas.

De este modo, el vaticinio que hizo el dueño de la firma, Tadashi Yanai, acerca de que algún día superará a Zara puede que esté cada vez más cerca. Por el momento, tiene presencia en 90 países y en su último ejercicio -terminado en agosto de 2018- alcanzó un beneficio neto récord de 1.194 millones de euros gracias al aumento de la facturación en cerca de un 30%. Todo ello mientras las ventas de Inditex se estacan.