USO mantendrá la huelga de los TCP de Iberia Express tras no lograr un acuerdo.

Iberia Express y USO no han llegado a un acuerdo en la nueva reunión de este martes por la negativa de la empresa a actualizar los salarios de los tripulantes al IPC del 2021, es decir, al 6,5%, según ha informado el sindicato. Así, USO ha lamentado la postura "hermética" y "de bloqueo" de la compañía aérea, que "no ha considerado recapacitar sobre el acuerdo propuesto, prefiriendo dar continuidad al conflicto antes de ceder a las reivindicaciones del colectivo". Por lo tanto, la huelga se alargará hasta el próximo 6 de septiembre.

Por su parte, USO ha manifestado su continuidad de seguir abiertos al diálogo y no cesar hasta alcanzar un acuerdo con la empresa. Además, la delegada de USO en Iberia Express, Estefanía Diaz, ha acusado a la aerolínea de "dificultar su labor sindical al no presentar la documentación como la de los vuelos no protegidos en los días de huelga". En un comunicado de este martes de la compañía aérea, ha afirmado que continúa apelando a la responsabilidad de los miembros del sindicato USO para que "abandonen la vía del conflicto y la confrontación social" para llegar un acuerdo, según ha informado en un comunicado.

La compañía aérea pide abandonar "la vía del conflicto"

Por el otro lado, Iberia Express ha afirmado que continúa apelando a la responsabilidad de los miembros de USO para que "abandonen la vía del conflicto y la confrontación social" para llegar un acuerdo, según ha informado en un comunicado. La compañía ha destacado que siguen dispuestos a continuar en la mesa de negociación por el II convenio colectivo con el sindicato, de la que señalan que "nunca nos hemos levantado ni lo haremos".

Así, la aerolínea ha destacado que su compromiso durante todos estos años ha sido "firme", señalado que ya el convenio vigente (I Convenio Colectivo de Tripulantes de Cabina) contempla subidas salariales vinculadas a la antigüedad que se producen cada dos o tres años, con arreglo a un sistema de niveles. "En este sentido, el II Convenio Colectivo, al igual que lo supuso el primero, está llamado a ser una oportunidad para mejorar las condiciones de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) de Iberia Express", resalta en el comunicado.

Además, ha señalado como muestra de su voluntad para la negociación el acuerdo alcanzado con la otra sección sindical, CCOO. Entre las medidas acordadas con este sindicato, independientes al convenio, figuran un pago extraordinario realizado en la nómina del mes de agosto y nuevos niveles laborales más altos entre los sobrecargos y TCP, entre otras medidas.