OHL pone fecha a la venta de su parte en Canalejas: en 2020, tras lanzar el hotel

OHL ha puesto sobre la mesa la fecha en la que le gustaría vender su participación en el complejo de lujo de Canalejas, en Madrid. Tal y como adelantó La Información, la compañía aún en manos del Grupo Villar Mir tiene claro que quiere vender su porcentaje en el proyecto y ahora ha confirmado cuándo lo hará: en 2020, una vez que se termine el lanzamiento del hotel Four Seasons que se levantará en su interior.

"Nos gustaría vender nuestra participación en Canalejas en el futuro", ha confirmado la compañía en la conferencia a analistas e inversores que ha tenido lugar este mismo lunes tras la presentación de resultados del primer trimestre. "Una vez que hayamos llevado a cabo el 'ramp-up' -lanzamiento y puesta en producción- del hotel", sentenciaban desde la firma.

¿Cuándo será eso? Según confirma la propia compañía "creemos que esto puede ocurrir en 2020". Del mismo modo, han señalado que esperan que se terminen las obras de este complejo que albergará una galería comercial de marcas 'premium' y el primer hotel Four Seasons de Madrid "antes del final de este año".

La confirmación de la intención de OHL de vender su participación en la compañía llega después de que el pasado mes de noviembre, en una conferencia a inversores, afirmasen que "por ahora la idea es no vender las participaciones si no se necesitan". Sea porque se necesite o no el dinero que podrían obtener de la venta -según sus propios datos, el valor de la participación de OHL en Canalejas es de 170 millones de euros-, lo cierto es que la idea de quitarse del medio este activo parece firme.

En un inicio, la compañía barajaba una venta conjunta con el Old War Office de Londres, el primer proyecto de la firma en Reino Unido, del que también cuenta con un 50%. Según sus propios números, podrían conseguir hasta 300 millones de euros por la enajenación de ambos bienes, una cantidad nada desdeñable dada la situación económica de la compañía.

El emblemático proyecto Canalejas, en pleno centro de Madrid, ha sido objeto de cambio de cromos entre el Grupo Villar Mir y la propia OHL a lo largo de su historia. Tanto es así, que el pasado mes de agosto el grupo familiar se deshizo del 32,5% de este desarrollo -con una valoración de 50 millones de euros- y se lo pasó a la propia OHL que ahora tiene la intención de venderlo. La otra mitad de este desarrollo corresponde al empresario israelí Mark Scheinberg, fundador de la firma de póker online 'Poker Stars', que lo compró en febrero del año pasado por 225 millones.

Desde que el grupo familiar y la constructora OHL pusiesen sobre la mesa el desarrollo del hotel de lujo y el centro comercial en pleno centro de Madrid en 2012, el proyecto ha perdido una parte muy importante de su valor. Tanto es así que, a día de hoy, se sitúa en un tercio de la cantidad inicial, de acuerdo con las últimas operaciones llevadas a cabo por sus actuales propietarios como la venta de su participación por 50 millones.

Según la valoración que este mismo lunes daba la compañía de la participación -170 millones-, la cifra con respecto a la de venta del otro 50% al fundador de Poker Stars se habría reducido en 55 millones en poco más de dos años. Solo queda esperar a que la venta se produzca y se vea el valor del proyecto.