Veolia abre la puerta de Agbar si Criteria sigue en el capital de la fusión con Suez

Cambio de tornas en París. Mientras los gigantes franceses de la gestión de residuos, Veolia y Suez, liman los últimos flecos de su fusión, que conducirá a la adquisición de la segunda por parte de la primera, Veolia ha entornado la puerta de Agbar a Criteria. La compradora ha trasladado al brazo inversor de Fundación La Caixa, dueña del 6% de Suez, su interés en que la sociedad que preside Isidro Fainé mantenga su participación en la matriz tras culminar la fusión. La simpatía de Veolia por Criteria deja margen a la segunda para negociar la españolidad de Agbar, un activo estratégico para el gigante galo que ahora se abre a compartir con Criteria a cambio de que esta siga siendo su socia en el nuevo campeón mundial de la transformación ecológica.

El mensaje que llega desde Francia sigue siendo claro. Veolia no está dispuesta a perder el control de Agbar, un activo que considera básico para su estrategia empresarial, tal y como señalan varias fuentes financieras consultadas por La Información. Las negociaciones se encuentran en un estado incipiente y no es posible descartar ningún escenario. Criteria está dispuesta a aprovechar esta oportunidad para hacerse con cierto control en Agbar y ha comenzado a sondear el terreno de la mano de un potente equipo de asesores, según indican fuentes conocedoras a este medio.

Tras meses de enfrentamiento, Veolia y Suez se estrecharon la mano en el hotel Bristol de París el pasado 12 de abril. Ambas tuvieron que ceder. Suez impuso un precio de 22 euros por acción para aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) de Veolia, quien aspiraba a cerrar la operación con un desembolso de 18 euros por título. Finalmente, el acuerdo se zanjó a un precio de 20,5 euros por acción, lo que eleva el importe total de la operación a 12.800 millones. Durante el agitado proceso, Criteria se ha mantenido expectante.

Los términos del acuerdo incluyen escindir de la matriz una serie de activos de la empresa opada que quedarán bajo el paraguas de una filial, bautizada como Nueva Suez. Veolia marcó una línea roja en este proceso: de la matriz no se separarán ninguno de los activos de Suez calificados como estratégicos por la compradora. Agbar forma parte de este grupo. Valorada en alrededor de 3.000 millones, Aguas de Barcelona es una de las joyas de la cartera de Suez. Grupo Caixa se deshizo del 24% de Agbar en 2014, cuando vendió a Suez su participación en la empresa por 600 millones.

A finales del año pasado, en plena pandemia y en medio de la encarnizada batalla entre los dos colosos franceses, la antigua directiva de Suez ofreció a Criteria comprar Agbar, pero la transacción no cristalizó en un acuerdo efectivo. No obstante, la entidad que dirige Fainé no ha dejado de mirar de reojo a la empresa catalana de gestión de agua. Ahora, la participación minoritaria de Criteria en el capital de Suez podría convertirse en la bisagra que abra la puerta de Aguas de Barcelona al inversor español.

A la espera de que se formalice la integración en Francia, Criteria ha empezado a sondear la entrada en Agbar de la mano de un equipo de asesores legales y financieros

La elevada valoración de Agbar en el mercado descarta la posibilidad de que Criteria lance una ofensiva en solitario. La relevancia estratégica del activo para las perspectivas de Veolia -prevé conseguir una facturación conjunta en el entorno de los 37.000 millones de euros anuales frente a los 26.000 del año pasado- borran de la ecuación una eventual pérdida de control de la compañía francesa sobre la mayoría de Agbar. Cualquier acción destinada a elevar la posición de Criteria en Agbar, de la que el holding catalán llegó a ser el máximo accionista, implica un encaje de bolillos, siempre bajo la atenta mirada del Gobierno galo que ya ha ejercido su tutela en el proceso de OPA.

Respecto al asalto de Veolia sobre Suez, el proceso se encuentra en la recta final. El viernes 14 de mayo los consejos de administración de ambos grupos ratificaron el acuerdo de fusión. El citado pacto incluye la suspensión de todos los procedimientos judiciales en curso, así como el compromiso de no iniciar nuevos litigios. La operación también ha obtenido la luz verde de media decena de organismos de competencia. A raíz de los hitos alcanzados, Veolia se ha marcado el objetivo de lanzar la oferta pública de adquisición a finales del próximo mes de septiembre.