BlaBlaCar hace su agosto con 300.000 viajes previstos solo para este puente

BlaBlaCar registra récords históricos en verano y se posiciona como uno de los modelos más distinguidos de economía colaborativa en movilidad. El uso de coche compartido se ha situado como una de las elecciones más seguras para realizar un viaje por la maximización de contactos, el ahorro y la conexión exacta punto a punto. Aunque si bien es cierto que esta tendencia ha aumentado de forma exponencial desde el levantamiento de todas las restricciones de movilidad, el alza de los precios del carburante en los últimos meses ha sido un factor esencial a tener en cuenta por muchos de los viajeros. De hecho, según una encuesta realizada por la propia plataforma, el 78% de los pasajeros comenzarán a usar más frecuentemente este medio como consecuencia de esta subida de precios.

Desde la propia compañía aseguran que “la plataforma ha registrado récords históricos de actividad en los últimos tres meses, superando de media en un 30% los datos del mismo periodo de 2019.” De la misma manera, advierten que estas tendencias se están acelerando a lo largo de las fechas estacionales, y en lo que se lleva de verano se han realizado más de un millón de viajes en BlaBlaCar, un 67% más que en el mismo periodo previo al coronavirus. “Sólo para este próximo puente nacional, se prevén 300.000 viajes, siendo Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana las comunidades que tendrán más actividad”, asegura el responsable de comunicación de la entidad.

Por otro lado, usuarios recurrentes de BlaBlaCar consultados por La Información, demuestran que las ventajas de este medio son dos: en primer lugar, la rentabilidad económica, pues un trayecto de ida y vuelta con el coche compartido puede tener el mismo coste que solo uno de ida con otro medio. Y en segundo lugar, la flexibilidad de la red de conectividad nacional, pues “es de los pocos servicios que pueden dejarte en un punto de destino concreto o en el que elijas tú donde subirte o bajarte, sin tener que tratarse de una estación de transporte”, afirman Juan Lucendo y Pedro Marín, viajeros frecuentes. En cambio, Laura Jiménez, cliente del servicio, considera que la demanda podría reducirse ya que "en las últimas jornadas se ha visto incrementado su precio, y sin embargo el de los trenes y buses no".

En la otra cara de la moneda, se encuentran los conductores, muchos de los cuales han comenzado a hacer uso de este 'sistema compartido' al comienzo del verano, para aprovechar la ocasión de los viajes y excursiones de las vacaciones. Cristina Tejerina, conductora del servicio de vehículos compartidos, ha asegurado que el propósito de esta decisión es repartir el precio del combustible de trayecto entre máximo cuatro viajeros, y así combatir la crisis económica. "En verano es cuando me muevo y hago uso del vehículo, de hecho muchos de los viajeros que he tenido que llevar me han comentado que se encuentran en la misma situación que yo en muchas ocasiones", ha afirmado.

BlaBlaCar registra sus mejores cifras en el primer semestre

La plataforma de viajes bate sus propios récords históricos y registra un 25% más de viajes en el primer semestre de 2022 respecto al mismo periodo del año previo a la pandemia. Además, ha detectado un incremento en el registro de nuevos conductores inscritos, con 14.000 nuevos sólo en el pasado mes de junio, 1.500 más que en el mismo mes de 2019. De hecho, como consecuencia del aumento del precio a los carburantes, el servicio de coche compartido ha realizado una encuesta a sus usuarios en la que se asegura que el 78% de estos utilizarán más esta forma de transporte como consecuencia de esta subida, para poder paliar así más fácilmente con el problema.

El director de operaciones de BlaBlaCar para España y Portugal, Florent Bannwarth, asegura que “seguimos viendo cifras de actividad en la plataforma que no habíamos visto en los 13 años que llevamos operando en España. Sin duda el ahorro cobra especial relevancia en el contexto económico que estamos viviendo, pero cada vez más usuarios se suman al coche compartido para poder viajar punto a punto, de una forma eficiente y sostenible.” Además, señala que su previsión es seguir batiendo récords durante el resto de la temporada veraniega y poder incrementar el número de localidades conectadas.