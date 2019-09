La guerra por los viajes del Imserso se recrudece una semana antes de lanzarlos

"A mí lo que me importa es poder irme de vacaciones a Benalmádena y Canarias en plan barato. Y si tardan en salir los viajes del Imserso, como el año pasado, reservamos directamente con el hotel que nos gusta que también tiene ofertas en el ordenador y nos dejamos de gaitas. Ahora con Internet ya no es como antes. Yo el año pasado al final me fui por mi cuenta, nos lo reservó mi hijo y no me arrepiento". Esta es la opinión de Fuencisla Casla, jubilada segoviana de 69 años y ajena a las guerras del sector. El año pasado los viajes se comercializaron por los litigios entre las adjudicatarias en noviembre y ella y su marido acabaron reservando por su cuenta.

Este año, Fuencisla y su marido podrán reservar junto con otro millón de pensionistas los viajes del Imserso en fecha, ya que comenzarán a comercializarse en la primera quincena de octubre y finalizarán en el mes de junio de 2020. Un pistoletazo de salida en el que participarán más de 300 hoteles de toda España con 900.000 plazas agrupadas en tres lotes (islas, turismo de interior y viajes de costa peninsular). Pero lo que no cambia son las guerras entre las dos empresas adjudicatarias a la que son ajenas los usuarios del Imserso.

Mundisenior versus Mundiplan

Un negocio que hasta 2015 monopolizaba una sola empresa: Mundisenior, UTE formada por Halcón y Ávoris, que esta temporada gestionará el lote de islas y el de turismo de interior. El lote de viajes de costa peninsular recae en su competidora, Mundiplan, UTE formada por Iberia, IAG7 Viajes y Alsa. Y aquí arrancan los problemas que se repiten desde hace cuatro años ante la pasividad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del que pende el Imserso.

La UTE de Globalia y Ávoris interpuso el 26 de agosto (último día del plazo) un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra su exclusión del lote 1 de costas peninsulares. Un recurso que acabó desestimándose. Pero aquí no acabaron los problemas. El pasado día 21, a una semana de entrar en plena comercialización de los viajes y dos días antes de que ambas entidades firmaran con el Imserso las temporadas 2019-2020 y 2020-2021, Mundiplan presenta un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación del lote de Canarias y Baleares a Mundisenior.

Mira también Revés a Mundosenior: el tribunal rechaza el recurso contra los viajes del Imserso

El lote de islas tradicionalmente es uno de los más codiciados por los operadores de este programa porque es uno de los que conforman la mayor parte de la rentabilidad. "Entendemos que la valoración de las ofertas efectuada por dicho organismo no se ajusta a Derecho. Pero aclaramos que este recurso no paraliza el proceso de adjudicación ni el inicio del programa Imserso que sería gravemente perjudicial para los usuarios y también para los intereses de la UTE Mundiplan", explican a este medio desde la empresa formada por Iberia, IAG7 Viajes y Alsa.

Contencioso ante la Audiencia Nacional

Mundiplan ha preferido elevar este recurso ante la Audiencia Nacional y no ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) . Esto hubiera provocado un retraso en la comercialización de los viajes hasta bien entrado noviembre, el consiguiente fiasco económico para los hoteles que a estas alturas no tiene capacidad de reacción para volver a llenar sus plazas y la destrucción de empleo, según informan desde Comisiones Obreras.

Canarias, destino preferido de los viajes del Imserso.

"Sin medidas al respecto"

Paralelamente a esto, desde que Mundosenior perdió su monopolio en 2015 lanzó una segunda marca Mundosenior Plus, que comercializa viajes no bonificados con el mismo epígrafe que los del Imserso: Programa de Turismo social, lo que conlleva confusión. Además este año añade nuevos destinos de costa peninsular, para compensar a la adjudicación del primer lote a Mundiplan.

Este medio ha preguntado al ministerio Sanidad si van a tomar alguna medida al respecto por la confusión obvia que esto representa para los usuarios y se decantan por viajes no bonificados. Aunque en la página web de Mundosenior no existe un enlace directo a la de Mundosenior Plus, sí lo hay en el sentido inverso. Contradiciendo esto los criterios que piden en los pliegos. La respuesta del ministerio ha sido que no tienen ninguna medida en marcha al respecto. Por su parte, en Mundiplan no van a emprender ningún tipo de medida legal contra Mundisenior Plus y esperan que ven las acciones vengan por parte de Sanidad.