Las cooperativas acechan el megasolar 'fantasma' de Exteriores en Chamartín

Calle Padre Damián número 52. Distrito de Chamartín, Madrid. Allí, a solo unos pasos de la parte más al norte del Paseo de la Castellana, se localiza uno de los solares más jugosos de la capital. 15.000 metros cuadrados que darían lugar a una edificación de alrededor de 30.000. De titularidad pública, en concreto del Ministerio de Exteriores, la ubicación de este terreno ha hecho que inversores y promotoras de vivienda hayan puesto su mirada en él durante años. Pero todos los proyectos, la mayoría de ellos por parte de diferentes cooperativas, contaban con una premisa: el terreno cambiaría de uso dotacional a residencial antes de que se subastase.

En cambio, esta modificación 'sine qua non', en marcha justo antes de las elecciones de 2015, se paralizó con el cambio de Gobierno en Madrid y nunca sucedió. Por tanto, tampoco hubo venta. Según señala el Ayuntamiento de la capital, a día de hoy, "consultados los antecedentes sobre este tema, no existe en estos momentos ningún expediente en tramitación al respecto". Pero las cooperativas no se rinden, y dos de ellas, tras casi tres años con el proyecto completamente paralizado, siguen aceptando socios para sus viviendas de lujo.

En concreto, tal y como ha podido saber La Información, las dos que siguen adelante son el proyecto presentado por Comunidades Santa Gema bajo el nombre de 'Los Jardines de Padre Damián', y el de la gestora de cooperativas Aliaria Asesoramiento y Gestión con la colaboración de Boss Inmobiliaria que toma la denominación 'La Rotonda de Padre Damián'.

Al contacto por parte del cliente, ambas informan de la situación en la que se encuentra el solar, "pendiente de subasta pública y de un cambio de uso", señalan, e incluso detallan que por ahora "está paralizado". Pero eso no impide que sigan recabando apoyos para sus proyectos. Eso sí, de dos formas diferentes. Santa Gema, tal y como ha reconocido a La Información, ha eliminado la aportación de 1.000 euros que se solicita habitualmente para pasar a formar parte de la cooperativa debido a la situación del solar.

Proyecto de Comunidades Santa Gema para este solar. / comunidadessantagema.com

En cambio, en el caso de Aliaria Asesoramiento y Gestión y Boss Inmobiliaria, según señala está última, se siguen buscando cooperativistas de la forma tradicional, es decir, aportando los mil euros de entrada por un proyecto que no se sabe si se va a materializar. "Todavía no hay fecha de subasta, pues está en trámites por parte del Ayuntamiento de Madrid el cambio de uso definitivo de dotacional a residencial", señalan en un correo electrónico informativo, que finalizan diciendo "en caso de estar interesado en formar parte de dicha cooperativa, póngase en contacto de nuevo con nosotros para tramitar la entrada y aportación económica".

Proyecto de Aliaria Asesoramiento y Gestión y Boss Inmobiliaria./ agoraresidencial.com

'La rotonda de Padre Damián' mantiene un proyecto de 184 viviendas de entre uno y cinco dormitorios, con dos plazas de garaje y trastero y zonas comunes del más alto nivel que cuentan, entre otras cosas, con piscina de invierno y de verano, pistas de pádel e interesantes zonas verdes. Por su parte, desde 'Los Jardines de Padre Damián' ofrecen viviendas de entre tres y cinco dormitorios, con superficies desde los 170 metros cuadrados. Además, incluyen servicios como piscina cubierta y de verano, pista de pádel, gimnasio o baño turco. En definitiva, casas de lujo a solo unos pasos de la Castellana.

Por su parte, el resto de las cooperativas interesadas en su momento, como la que gestionaba Eficia bajo el nombre de 'El Olivar de Padre Damián' o la de 'Altos de Chamartín' a través de Molokai e Inagon, pese a mantener la publicidad del proyecto no aceptan a más cooperativistas. "Esto está completamente paralizado. Por ahora no se va a hacer nada más", señalaban desde una de ellas.

Un solar con historia

Pese a que hoy solo es un solar rodeado por un muro de más de dos metros de altura y muchas ideas sobre el papel, la historia de este terreno viene de lejos. A finales de los años 50, el gobierno franquista regaló este suelo a una congregación religiosa para esta que construyese allí una casa-colegio para jóvenes desamparadas que se mantuvo durante años.

Fue ya en democracia, en 1985, cuando el Ministerio de Hacienda lo adquirió para levantar en él un edificio que acogiera, entre otras cosas, la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Secretaría General de Turismo o la Dirección General de Aviación Civil. En cambio, tras varios vaivenes se decidió recuperar la antigua ubicación de la propia cartera en la Plaza del Marqués de Salamanca y el solar se quedó vacío.

Con la llegada de la crisis, las diferentes administraciones públicas comenzaron a deshacerse de miles de inmuebles en busca de liquidez y este era uno de los señalados. El primer paso fue el de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid que, en 2014 -con Ana Botella en el Ayuntamiento-, acordó la aprobación de una modificación del PGOU para el cambio de calificación de esta parcela y que permitiría llevar a cabo la venta a través de un concurso público.

La subasta, que en un inicio se preveía para octubre de 2015, se paralizó como consecuencia de varias discrepancias de los recién llegados Ahora Madrid con el proyecto que existía para el solar. Ahora, a las puertas de las nuevas elecciones locales del próximo mayo, un eventual cambio de gobierno en el consistorio podría propiciar una nueva intentona de cambio de uso que pueda darle un futuro 'cercano' a este apetitoso terreno.