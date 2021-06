Vodafone agita el Mobile: no contará con stand físico ni enviará a empleados

Primera gran 'baja' de una de las grandes telecos con sede en España en el Mobile World Congress. Vodafone ha decidido in extremis no contar con expositor físico en la feria, ni enviará a empleados de la plantilla a Barcelona, más allá de algunos miembros del comité ejecutivo. "Optar por una presencia híbrida sin que los empleados viajen es coherente con nuestra política global de salud y seguridad", aseguran fuentes de la operadora. Se suma a la decisión de no acudir que comunicó hace unos días la teleco alemana Deutsche Telekom.

Vodafone es uno de los pesos pesados en el evento. No sólo forma parte, como el resto de grandes operadoras, de la junta directiva de la GSMA. También es uno de los patrocinadores significativos de la feria. El año pasado, en pleno estallido de la pandemia del coronavirus, aguantó hasta el final para anunciar su decisión de cancelar la presencia. Ahora, opta por un movimiento similar aunque con algo más de margen de tiempo.

En concreto, participará "de forma mixta virtual y física". La asistencia física sólo se limitará a algunos miembros del comité ejecutivo y no contará con expositor físico en el Recinto Ferial de L'Hospitalet de Llobregat. Sí que contará con un espacio 'virtual' dentro de la plataforma que ha puesto en marcha la GSMA. El movimiento ha sido justificado en la pandemia del coronavirus. "Es coherente con nuestra política global de salud para proteger a los empleados durante esta pandemia", aseguran.

En un principio, todas las grandes operadoras con presencia física en España tenían previsto contar con un perfil relativamente bajo en la feria. Sin embargo, Vodafone es la primera en dar el paso. Su presencia se limitará a la asistencia a las diferentes presentaciones e intervenciones de sus directivos en la agenda, entre ellos Nick Read en la charla de apertura junto a su homólogo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Desde Vodafone insisten en que siguen "plenamente comprometidos" con el Mobile World Congress, como el "evento clave" de la industria y los gobiernos. "Agradecemos los pasos que GSMA ha tomado para facilitar la participación que mejor se adapte al cliente", apuntan La GSMA, por su parte, ha calcado la respuesta frente a esta decisión de Vodafone que ya dio en otras bajas que se han ido produciendo en semanas anteriores. Insiste en que respetan el movimiento dado por la británica de no acudir físicamente y entienden la dificultad del contexto.

Esta decisión se suma a la que comunicó hace unos días Deutsche Telekom, el gigante alemán del sector. "Debido a la pandemia en curso y el crecimiento lento de las personas completamente vacunadas en Alemania, las concentraciones continúan representando un riesgo; no creemos que esté justificado asumir este riesgo para un gran número de nuestros empleados", aseguraba una portavoz. No estará físicamente y, en su lugar, organizará un evento totalmente virtual donde explicarán las últimas novedades de producto. La británica BT hizo lo propio, después de que se confirmaran las salidas de Samsung, Sony, LG, Xiaomi, Ericsson o Nokia.

Un evento difícil

Desde la GSMA han tratado de restar importancia a estas bajas, insistiendo en que se ofrece la posibilidad de asistir de manera telemática a través de su plataforma. Sin embargo, su consejero delegado, John Hoffman, admitía la pasada semana que esta edición "será todavía difícil" y se convertirá en un año "de transición". La organización ha decidido seguir adelante pese a las dudas de algunas de las grandes empresas. Según el acuerdo que firmó con las tres administraciones públicas de la Fundación que financia el evento -Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona-, deberá devolver los 9,5 millones de euros de dinero público en caso de que no se celebre.

Ante la menor presencia prevista de visitantes extranjeros, debido a las restricciones de viaje y la incidencia del coronavirus, la GSMA ha optado tirar más los precios de las entradas. En un primer momento, le dio un 'tijeretazo' de hasta un 27% a las tarifas para los tickets de entrada para acceder al espacio. Ahora, en este mes de mayo ha lanzado una oferta de 21 euros (+IVA) para profesionales españoles de industrias como la automoción, el transporte, medios y entretenimiento, entre otros.