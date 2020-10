Vodafone se blinda ante Telefónica: la exclusiva con HBO es hasta final de 2021

HBO es la tercera gran plataforma del vídeo bajo demanda en España tras Netflix y Amazon Prime. Aterrizó en 2016 de la mano de Vodafone, con un acuerdo en exclusiva que se ha ido alargando y se convierte en una particular arma de la teleco británica ante el resto de sus rivales, como Telefónica, que ambicionan incluir en su oferta a los dueños de series como Watchmen o The Wire. Esa unión entre ambas compañías se mantendrá al menos hasta finales del año 2021. De esta forma, la operadora se blinda ante potenciales negociaciones de otros actores del mercado y les mantiene alejados de la guerra por el contenido.

Las telecomunicaciones en España viven un momento de madurez. La conectividad se ha convertido en una 'commodity' y las operadoras buscan enriquecer sus ofertas con nuevos servicios con los que extraer más valor de los contratos con sus clientes. En esta nueva estrategia, el contenido y la televisión de pago han jugado un papel fundamental en los tres últimos años. Las compañías se han abrazado a los gigantes del vídeo para introducir sus suscripciones y cobrar una comisión por ello. La propia Vodafone lo hizo en el año 2015 cuando Netflix aterrizó en España, al ser la única que lo integró en los primeros meses. Posteriormente la estadounidense se abrió a otras telecos e, incluso, llegó a acuerdos más a fondo con Telefónica. Con HBO esto no sucedió.

Cuando la dueña de series históricas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos decidió seguir los pasos en España de su máximo competidor, repitió el mismo camino: acudió a Vodafone. Éste firmó un acuerdo de exclusividad: ninguna otra teleco podía contar con la oferta televisiva integrada en su descodificador. Era plurianual y tenía un coste significativo, sobre todo, en lo que a promoción se refería. Los números no se hicieron públicos. La británica debía gastar un presupuesto de marketing muy significativo en la promoción no sólo del servicio en sí, sino de los grandes lanzamientos de series. Pese al 'boom' de estos servicios y a la competencia, la multinacional decidió quedarse con la operadora. En la última renovación, según confirman a La Información varias fuentes del mercado, el plazo se situó a finales del año 2021. Es decir, aún queda algo más de un año por delante en el que el resto de rivales deberán mantenerse al margen.

Desde Vodafone no quieren hacer ningún comentario. "No hacemos comentarios sobre la duración del acuerdo; implica a ambas partes, la relación con HBO es excelente y esperamos que se consoliden aún más a largo plazo", apunta un portavoz oficial. Es decir, el objetivo claro por parte de los británicos es seguir manteniendo esta relación más allá del vencimiento de la exclusividad. La clave es si la otra parte también quiere. Pretendientes no le han faltado en este tiempo. Otros operadores, como Telefónica, han mantenido conversaciones -al igual que con Amazon- en este tiempo para valorar posibles integraciones. En el caso de la presidida por Emilio Gayo en España, su intención siempre ha sido ser 'plataforma de plataformas' e ir sumando la oferta de todas en sus paquetes y, evidentemente, vería con buenos ojos que se deshiciera esta alianza. Hoy tiene a Netflix y ha intentado hacerlo con Amazon, aunque finalmente no se ha llegado a ningún pacto -hay que integrar la suscripción completa de Prime y no sólo Prime Video-.

Vodafone se bajó del barco del fútbol en el verano de 2018. El ya exconsejero delegado, Antonio Coimbra, defendió una y otra vez que no le salían los números por el elevado precio de los derechos de retransmisión. Su apuesta eran las series y el cine, después de haber llegado a acuerdos para integrar la oferta con prácticamente todas las plataformas. Pero, ¿salen los números? "El fútbol lo estábamos vendiendo a entre 15 y 20 euros por cliente y mes; no hay tanta diferencia", aseguraba a este periódico el 'jefe' de Vodafone TV, Ignacio García-Legaz, quien insistía en que, pese a ser más ajustado, el margen es "bastante sano". ¿Cómo se calcula? Él explicaba que los ingresos se basan en un porcentaje negociado dependiendo del volumen de clientes que atraiga para estas plataformas. "Si me compras mucho, te hago buen precio... como las compras al por mayor", apuntaba el directivo.

En un mercado de la televisión de pago dominado por Telefónica, Vodafone ha sumado casi 100.000 clientes audiovisuales desde principios de 2017 al primer trimestre de 2020, según los datos de la CNMC. En el segundo trimestre ha añadido 57.000 más hasta rozar los 1,5 millones. ¿Y que supone para HBO? Lógicamente, la transparencia es nula en los datos, gracias a la regulación actual. Al no contar con un establecimiento en España, la ley no le obliga a reportar el número de clientes y los ingresos para así contribuir al cine europeo. Según las estimaciones de la propia Telefónica y Atresmedia, plasmadas en el informe de la Comisión Europea con el que aprobaba la 'joint-venture' de ambos, cuenta con un 10% del mercado frente a casi el 60% de Netflix y el 30% de Amazon.

Disney+, a la espera

Junto a Filmin, Netflix, HBO y Amazon son los gigantes. A este grupo se unió a principios de este año Disney+, la plataforma de vídeo bajo demanda de Walt Disney. Aterrizó con un acuerdo con Movistar de distribución -reparto de ingresos por clientes- que incluía también la intención de integrar todo el contenido en el descodificador de los clientes. Vodafone puso el grito en el cielo, al denunciar que se trataba de una exclusividad en encubierta y acudió a denunciarlo ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La demanda no ha desembocado en ningún expediente público. De hecho, el organismo regulador presidido por Cani Fernández presentó en julio la extensión de los compromisos mayoristas de Telefónica por la compra de Digital+ y, pese a mencionar esta alianza, no hizo ninguna mención a la 'batalla'.

Sobre la integración del contenido siguen trabajándose en las filas de Telefónica y Disney+ para completarla. Aún no se ha podido, por lo que los clientes son facturados a través de la teleco, pero para poder disfrutar de las películas y series de la factoría tiene que ir a su propia aplicación. Esta circunstancia también ha llevado a otros operadores como la propia Vodafone a ver un cierto desincentivo a llegar a un acuerdo próximo.