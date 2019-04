Vodafone huye de los descuentos en TV: flexibiliza la oferta en paquetes temáticos

Vodafone da un giro a su oferta de televisión. La operadora ha flexibilizado su oferta, configurándola en paquetes verticales que pueden ser contratados de manera independiente, sin obligarle a pagar por todo en bloque. Busca evitar fuertes descuentos tras la guerra vivida en los últimos trimestres, donde han regalado este servicio durante un año: "Es una oferta muy agresiva y no caben más descuentos". Descartan entrar en el fútbol o integrar contenidos deportivos de la plataforma online Dazn.

Hasta ahora, los británicos, al igual que el resto de competidores, tenían una oferta con la contratación en bloque de su televisión. Una oferta en bloque que no permitía segmentar por tipo de contenido y que obligaba a pagar por la totalidad de los contenidos. Eso llevó a que muchos clientes no estaban dispuestos a pagar por todo y obligó a la compañía a llevar a cabo fuertes promociones, llegando incluso a regalar durante un año entero estos contenidos.

La compañía ha decidido cambiar de estrategia. Tras analizar el mercado, busca diferenciarse con el resto de competidores por la vía de la flexibilidad. "No vamos a hacer un planteamiento de promociones y pasamos a tener productos muy competitivos en precio desde el día uno", ha explicado hoy Ignacio García-Legaz, responsable de la división de televisión en la operadora, durante la presentación. La apuesta: bajar precio general y abrir la puerta a contratar diferentes productos (y bajar de manera natural la factura) a cambio de retener más a sus clientes.

La configuración se basa en cinco paquetes de cine, series, documentales e infantil. Estará disponible a partir de mediados de este mes de abril para nuevos clientes. Los precios de cada uno de ellos van de 5 a 16 euros al mes y se pueden contratar de manera independiente y sin permanencia. Se incluye la oferta de HBO, Fox, AXN, Movistar Series o Filmin. Netflix se mantiene independiente y deberá ser contratado (y pagado) al margen de la oferta de Vodafone. A estos contenidos se suman los canales habituales de TDT y otros canales y contenidos de regalo como AMC, Cosmo, Sundance o National Geographic+.

Esta modalidad es muy distinta al resto de sus competidores, especialmente Telefónica. Lo habitual ha sido hacer paquetes grandes de contenidos que se incluyen dentro de precios cerrados de la oferta convergente. Desde Vodafone creen que no significará una reducción importante de ingresos, ni una huida de clientes. ¿Por qué no hacer una flexibilización total? "El mercado no está maduro para eso... Eso llegará pero implicaría un proceso complicado para el cliente".

Sin fútbol... ni Dazn

Vodafone descarta entrar en el fútbol. "Nos salimos del fútbol porque el modelo de costes no es rentable; no hay plan de incorporar el fútbol a nuestra oferta", ha apuntado García-Legaz, quien insiste en que buscan posicionarse en el mercado como proveedor, fundamentalmente, de cine y series. En este sentido, buscan incorporar antes del verano la oferta de Amazon Prime Video.

¿Y con Dazn? Vodafone se muestra "encantada" de que haya una oferta online de deportes en el mercado, pero descarta cerrar un acuerdo con la compañía -que ha comprado, al menos por ahora, los derechos de la MotoGP-. "No tenemos de hacer una oferta conjunta con ellos; no sabemos cuáles son sus planes con el fútbol y las limitaciones con ofertas cruzadas de oferta mayorista", ha apuntado el directivo.