Vodafone está "muy comprometido" con el mercado español y quiere volver a crecer

El consejero delegado de Vodafone España, Mário Vaz, ha asegurado que su prioridad "es garantizar un retorno al crecimiento y la sostenibilidad" en un mercado con el que continúa "muy comprometido", aunque no ha contestado a si el grupo de telecomunicaciones británico venderá su filial porque no es "el dueño".

"¿Vodafone será vendida? Yo no soy el dueño de Vodafone. Me encantaría pero no lo soy. Quienes venden las empresas son los dueños. Lo resalto porque es una pregunta que siempre está ahí porque veis el valor de Vodafone España", ha asegurado Vaz durante el 'DigitalES Summit'.

Inversión de 60.000 millones

Vaz ha afirmado que Vodafone es un actor "muy relevante" y que continúa "muy comprometido" con el mercado español, tras destacar la inversión de 60.000 millones que ha realizado a lo largo de tres décadas y su papel como operador innovador. "Estamos con ganas de ganar y trabajaremos para que esto ocurra", ha afirmado Vaz en la que ha sido su primera intervención pública desde que ostenta el cargo.

Durante el evento, Vaz ha asegurado que las operadoras de telecomunicaciones tienen que soportar la mayor parte de la inversión en infraestructura en un momento en el que se ha propiciado "una dinámica destructiva" del mercado, marcada por la erosión de los ingresos, los márgenes y el impulso de la rentabilidad negativa.

Por ello, ha pedido garantías regulatorias que permitan crear una estructura de mercado más sostenible y ajustar las tasas que los operadores pagan por el espectro radioeléctrico "a su verdadero valor económico actual".

Por último, y al igual que han hecho el resto de operadores durante la jornada, Vodafone España ha reivindicado que las compañías tecnológicas ayuden a financiar los costes de despliegue de las redes de telecomunicaciones".