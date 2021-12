Vodafone salda el litigio de patentes con TOT por el que le exigía 500 millones

Vodafone ha querido zanjar de una vez el litigio que mantenía con la compañía española TOT Power Control desde hace varias años y por el que se le exigía, tanto a ella como al gigante chino Huawei, un pago de más de 500 millones de euros. La demandante planteó la batalla en los tribunales al entender que se había producido una infracción de patentes. El grupo, desde el cuartel general de Londres (Reino Unido), ha rubricado un pacto con la compañía, que retira todos los cargos tanto en España como en el mercado británico, sin admitir responsabilidad en el caso y con el pago de una cantidad por “daño moral”.

El caso arranca a finales de 2016. Top Optimized Technologies, una empresa especializada en el desarrollo de una tecnología para optimizar la infraestructura de transmisión de datos y de las redes móviles, demanda a Vodafone y Huawei. Realmente lo hace la filial, TOT Power Control. El nombre comercial de la empresa era InToTally. La demanda es contra los grupos, pero el caso se dirimió en un primer momento y de manera parcial desde España. Sólo se analizaría el caso de la infracción de patentes, pero no las referidas a derecho contractual y de competencia. El juicio arrancó en el año 2018.

En aquellas fechas, los directivos de Vodafone España negaron que estuvieran al tanto de los acuerdos alcanzados con TOT Power Control. Fue en 2002 cuando se registraron las patentes por la compañía y en 2010 firmó con Vodafone un memorándum de colaboración que incluía el pago de un canon. En 2015, la operadora británica informó de que ya no estaba interesada en el modelo, ya que Huawei había desarrollado por su cuenta una solución alternativa. Al grupo asiático lo demandó por revelación de secreto, infracción de patentes y competencia desleal, y a la teleco como inductora.

La primera sentencia del Juzgado de lo Mercantil en Madrid fue favorable a Vodafone, pero TOT apeló. Pero ya en ese recurso retiró la petición de 500 millones de indemnización y limitó sus reclamaciones contra Vodafone, a la que exigía aproximadamente 4 millones de euros en daños y varias medidas cautelares, según quedaba reflejado en uno de los reportes trimestrales enviados por el grupo británico a la SEC, el regulador estadounidense. El pronunciamiento del TSJ de Madrid se produjo en abril de este año y las reclamaciones de la compañía contra la teleco y el gigante chino fueron totalmente rechazadas.

En paralelo, TOT presentó una demanda similar en un tribunal de Reino Unido contra todo el grupo Vodafone y contra la filial británica, centrándose en la violación del acuerdo de confidencialidad y la infracción de patente. El procedimiento se suspendió hasta el 30 de septiembre, a la espera de lo que sucediera en España. Después de la derrota que obtuvo en este país, se inició una negociación que desembocó a principios del pasado mes de noviembre, tal y como admite el grupo en otro reporte a la SEC. Ahí asegura que la empresa española ha acordado retirar todas sus reclamaciones tanto en territorio español como en Reino Unido a cambio del pago “no muy significativo”.

La compañía no da más información en esos reportes. Desde el grupo de telecomunicaciones, con sede en Londres, aseguran a La Información que no pueden revelar el montante total del acuerdo por razones de confidencialidad. Simplemente apuntan que el pacto ha resuelto las reclamaciones tanto en España como en Reino Unido y no ha supuesto una admisión de responsabilidad por parte de Vodafone. Lógicamente, se entiende que la cantidad es muy inferior a la inicialmente solicitada y que estaría más cerca de los 4 millones de euros a los que se agarró TOT en las últimas fases del caso en España.

Todo esto es lo referido al caso vinculado a Vodafone. Desde Huawei guardan silencio, al no tener la obligación, como sí que tiene la operadora británica, de rendir cuentas ante sus accionistas como empresa cotizada. El gigante asiático apenas contaba con 800.000 euros provisionados en las cuentas de su filial española para litigios legales. Hay que recordar que las tres partes habían sido socias desde mediados de la década pasada en una alianza que finalmente acabó en esta batalla.

Una vieja conocida... y participada

InToTally (actual TOT Power Control), filial del grupo TOT, nació a principios de los 2000. Álvaro López-Medran fue el fundador de la empresa. Ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid trabajó previamente como consultor y en el equipo de ingeniería de Airbus. En el equipo directivo de la startup, y también como accionista, se encuentra Miguel Blanco, responsable de Tecnología. En los últimos años, la empresa se ha mantenido inactiva, a tenor de las cuentas anuales presentada ante el Registro Mercantil en España, donde no hacen referencia alguna al pleito con Vodafone y Huawei.

La compañía española era una vieja conocida de la teleco británica, no sólo por esos acuerdos comerciales que se firmaron para implantar la tecnología para mejorar la capacidad de las redes móviles. La operadora también entró en el capital de la española a través de su brazo de capital riesgo Vodafone Ventures en el año 2012. No se hizo pública la participación pero en las cuentas de este fondo de la teleco se precisa que era del 10%. De hecho, seguía siéndolo al menos hasta el cierre del ejercicio fiscal 2020, que acababa en el mes de marzo de ese año.