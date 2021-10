Vodafone da el golpe en la mesa y ultima la renovación de su exclusiva con HBO

Vodafone seguirá siendo la única operadora con la que se pueda contratar HBO en uno de sus paquetes de fibra y móvil en España. La compañía británica trabaja en los últimos flecos de una nueva renovación de un acuerdo de exclusividad que se suscribió por primera vez en 2016. En esta ocasión, el periodo de vigencia sería inferior. Esta alianza llegará justo a las puertas del lanzamiento de HBO Max, la nueva evolución de la plataforma de la dueña de producciones como Juego de Tronos, Succession o WestWorld que se lanzará en este país el próximo 26 de octubre.

Sólo existen dos exclusividades de plataformas en el mercado español, después de que Netflix y Disney+ decidieran abrirse a todos los actores sin 'vetos'. Una es Filmin y, por ahora, seguirá bajo el paraguas de Vodafone, pues la vigencia del acuerdo de distribución de ambas partes acabará a lo largo del año 2023. La otra es HBO. La británica también la tenía, pero en este caso había un cierto riesgo de que decidiera sumarse a los otros gigantes. Finalmente, según explican fuentes conocedoras, apenas quedan unos flecos legales para firmar una exclusividad que ha conllevado meses de conversaciones entre ambas partes.

De esta forma, Vodafone se asegura que la nueva HBO (HBO Max) sólo pueda contratarse con ellos como distribuidor directo en España. Telefónica y Orange se quedan al margen. No se han hecho públicas las cifras del pacto pero este tipo de acuerdos no sólo contemplan la distribución de los ingresos procedentes de cada uno de los clientes (lo que se conoce en inglés como 'revenue share'). En este caso, la teleco también se encarga de invertir cantidades muy significativas en marketing no sólo para promocionar la plataforma sino también los diferentes estrenos de contenidos.

HBO es una de las tres grandes compañías del sector y un 'caramelo' en esta guerra por enriquecer la oferta audiovisual en pleno endurecimiento del entorno comercial. Es la segunda en cuota de mercado entre las firmas, tal y como reconocían Telefónica y Atresmedia ante Bruselas a finales del año pasado. En concreto, Netflix mantiene la mitad del número de suscriptores, con un 30% de Prime (que es una suscripción para compra por internet pero que da acceso a su servicio de streaming). En el caso de la dueña de The Wire o Los Soprano suma en torno al 10% del total.

Ese reparto es una estimación. Pero también lo es la que hace la CNMC en los últimos estudios sobre internet en las familias españolas. Se estima que hay en torno a 8 millones de contratos con plataformas suscritos en el país, pero se trata del resultado de una encuesta. HBO, como el resto, no informa sobre sus números en el país. Sin embargo, la nueva ley audiovisual que ahora se está tramitando -y que debería estar aprobada a mediados de 2022- obligará a la estadounidense y el resto de sus rivales a enseñar sus números en base a los cuales se planteará su aportación al cine europeo. La compañía, al contrario de lo que hace Netflix, sigue facturando desde Suecia.

Los directivos de la operadora previsiblemente estamparán la firma definitiva justo antes de que HBO haga su mayor estreno en España. La compañía estadounidense inaugurará Max, la nueva aplicación que contará con más contenido en alta definición (4K) y también con una ventana de distribución mucho más ambiciosa de la que tenían ahora: las películas de Warner estarán disponibles sólo 45 días después de su estreno en cines sin coste adicional. Estarán no sólo las series y películas de HBO, sino también de Warner Bros, DC y Cartoon Network.

Junto a Filmin y, ahora, HBO, Vodafone acaba de incorporar también a Disney+ dentro de su oferta, por lo que la práctica totalidad de las plataformas está incluida. Este último aterrizaje se produjo un año después de que la operadora británica demandara ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el acuerdo con Telefónica por el que el antiguo monopolio español fue la única operadora que pudo integrarlo dentro de su descodificador. La demanda fue por lo que entendían por una "exclusividad encubierta". No llegó a nada. Hoy, este servicio de streaming está incluida en uno de sus paquetes de televisión.

Apuesta por series... ¿y el fútbol?

En los tres últimos años, Vodafone ha mantenido una apuesta clara en el mercado español: cine y series -con plataformas principalmente- como contenido premium frente al fútbol. En el año 2018 decidió salirse y no comprar una parte de los derechos audiovisuales del 'deporte rey' y en 2019 ya claudicó definitivamente. ¿Salen los números? En teoría, La Liga y la Champions se estaba vendiendo a entre 15 y 20 euros por cliente y mes, debido a la pelea comercial para captar clientes. Los paquetes de series que lanzó hace dos años y medio tienen precios que van desde los 10 euros a los 15 para clientes con un paquete de fibra y móvil. El margen es, al menos sobre el papel, positivo, aunque la guerra de precios y la fortísima potenciación (y canibalización) del 'low cost' en el mercado echa por tierra muchas de esas rentabilidades teóricas.

Con esa batalla por el bajo coste como telón de fondo, se afronta una nueva subasta de derechos de fútbol de La Liga para las cinco próximas temporadas. Y lo hace con un modelo de coste mínimo garantizado -con la fórmula planteada por Telefónica- que sigue sin convencer a Vodafone. La CNMC no 'tocará' esta regulación, según explicó uno de sus consejeros en verano, hasta finales de 2022. Por lo que, en teoría, Vodafone mantendrá su apuesta 'todo o nada' a las series. Y lo hará con HBO en su portfolio.