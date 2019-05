Vuelta a empezar: Madrid Nuevo Norte no saldrá adelante tampoco esta legislatura

Tampoco será esta vez. Madrid Nuevo Norte -la antigua Operación Chamartín- no saldrá adelante en esta legislatura. Esta es la idea que se desprende de después de que los los grupos municipales dijesen 'no' a un pleno que, de convocarse, se haría el 24 de mayo, "a las puertas de las elecciones", ha informado este martes la socialista Mercedes González.

El gran desarrollo urbanístico del norte de Madrid se vuelve a quedar así paralizado tras varios reveses. Manuela Carmena, alcaldesa de la capital, había convocado a los portavoces de todos los grupos municipales para informarles del contenido de la declaración ambiental relativa a la modificación del Plan General de Madrid para el proyecto Madrid Nuevo Norte, remitida por la consejería de Medio Ambiente ayer a las 9.35 horas -tras haber sufrido varios retrasos en los plazos-.

Mira también Adif lanza la reforma de Chamartín pese a tener el proyecto inmobiliario en el aire

Tras conocerse toda la documentación, la intención era convocar un pleno extraordinario que, durante esta semana, pudiese dar la luz verde definitiva al proyecto, pero no ha sido así. El PP no ha acudido a la reunión convocada a las 12 de la mañana por la alcaldesa, tras considerar que no tenía validez alguna y que lo único aceptable hubiera sido una junta de portavoces. El resto de grupos habrían dicho 'no' a la convocatoria de este pleno, lo que habría tirado por tierra toda esperanza de sacar adelante el proyecto durante la legislatura.

La propia alcaldesa tachaba la actitud del PP y afeaba el uso partidista de un desarrollo urbanístico en plena campaña. De acuerdo con la documentación, en el informe medioambiental se piden cuatro subsanaciones del proyecto, "aceptables" para la propia Carmena, pero que requieren más tiempo para su resolución. "Significa casi un acto de campaña diseñada por el PP para perjudicarme como que no quiero que se convoque" el Pleno, ha trasladado la regidora. La candidata de Más Madrid ha lamentado que la Comunidad de Madrid, en manos del PP, haya remitido el informe definitivo "con esta oscuridad y con estos tiempos, cuando ya se sabía que no se podía cumplir".

El partido socialista en el consistorio ha apelado a la posibilidad de que una aprobación de un proyecto urbanístico de este calibre a solo unos días de las elecciones municipales podría crear inseguridad jurídica y terminar en los tribunales. Por su parte, Ciudadanos -el otro partido presente en la reunión informal- ha votado 'sí' a la celebración del pleno, pero finalmente no se ha podido producir.

De acuerdo con fuentes municipales, los principales cambios que habría que llevar a cabo según la declaración medioambiental tendrían que ver con el Consorcio Regional de Transportes, la Dirección General de Tráfico y el Canal de Isabel II. Además, habría una última modificación que versaría sobre el acuerdo entre Adif y el Ayuntamiento de Madrid para la cesión de terrenos.

Es necesario recordar aquí la dificultad en lo corto de los plazos a la que se enfrentaba el consistorio de la capital para poder sacar adelante el proyecto. Para conseguir una luz verde definitiva, Madrid Nuevo Norte necesitaba dos 'sí' de diferentes órganos municipales, y todo ello en solo una semana. Primero debía convocarse una Comisión de Urbanismo que acordaría la celebración de un Pleno Extraordinario.

Ahora, y según ha indicado la propia Carmena tras dejar de lado la aprobación de Madrid Nuevo Norte antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo domingo, su partido llevará el proyecto al primer pleno de la nueva legislatura que será, presumiblemente, en julio.