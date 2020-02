Wamos al rescate: la empresa que alquila  Boeing 747 para repatriar a europeos

Wamos ha protagonizado una de las imágenes más esperadas de este viernes: la llegada desde Wuhan de los 19 españoles (y otros cinco europeos repatriados) a la base aérea de Torrejón. La aeronave, fletada por el Gobierno británico, ha mantenido un contacto constante con las autoridades inglesas y españolas a lo largo de todo el proceso. Con unos pasajeros en vilo, el papel de la tripulación ha sido clave en un momento que la propia firma ha calificado como "una difícil situación sin precedentes", aunque, si se echa la vista atrás apenas unos meses, los diarios recuerdan que, durante la crisis de Thomas Cook, la llamativa 'W' de su logotipo también copó portadas.

La implicación de la aerolínea en este tipo de crisis empieza a ser habitual. Con la quiebra del operador británico, desde Downing Street también confiaron en la compañía para movilizar a los turistas atrapados en Antalya (Turquía), hasta la capital inglesa. Además, la empresa española organizó viajes diarios con medio millar de pasajeros por vuelo que, con sus característicos Boeing 747, efectuaban el recorrido Cancún-Manchester así como numerosas operaciones desde las Islas Canarias. En total, las autoridades inglesas que vigilaron de cerca el operativo, lograron repatriar a más de 150.000 turistas, afectados por el 'crack' de Thomas Cook. Una carga que deja muy atrás a los poco más de cien pasajeros de la expedición de Wuhan.

Durante más de 16 horas, un Boeing 747 Jumbo ha sido el escenario del viaje que los medios españoles llevaban esperando toda la semana, aunque, sin duda, no con tanta fuerza como sus viajeros. Esta aeronave, conocida como 'la reina de los cielos', cuenta con capacidad suficiente para 487 pasajeros, pero este viernes el objetivo de Wamos no era cubrir el aforo. Tal y como ha informado la propia compañía, el avión escogido para tal hazaña estaba distribuido en dos pisos. Además, en la zona frontal se había destinado un área de aislamiento, pensada para acoger a algún pasajero en caso de que manifestase alguna sintomatología preocupante durante el viaje. Finalmente, el trayecto se produjo sin incidencias y no tuvo que ser utilizada.

La aerolínea acumula más 15 años de experiencia en el sector del transporte de pasajeros y ocupa el tercer puesto en el ranking español en largo ratio. Además de cuatro aeronaves del citado modelo, la compañía opera con siete Airbus 330-200, lo que deja a la firma con una capacidad aérea de más de 1.600.000 asientos anuales. La mayor peculiaridad de la firma, sin embargo, reside en su modelo de negocio que comprende tres puntos clave de diversificación. Así, las fuentes de ingresos de Wamos pasan por los vuelos regulares, las operaciones de chárter y operaciones en régimen de Wet Lease.

Wamos al rescate, o la firma que alquila Boeing 747-400 para repatriar europeos / Wamos

El 'plan de rescate' comenzó el martes

Tal y como ha detallado la compañía, el viaje del viernes fue el último movimiento dentro de una estrategia más amplia que comenzó el pasado martes 28 de enero. Un vuelo Madrid-Hanói en el que viajaba el personal sanitario necesario para la esperada repatriación fue el pistoletazo de salida. Fue el jueves cuando se efectuó el vuelo Hanói-Wuhan, donde tendría lugar el embarque de los últimos atrapados en la región asiática. Así, a las 9:30 de la hora local, el Boeing 747 dejó Wuhan y emprendió el viaje hasta la primera escala en Brize Norton donde la mayor parte de los pasajeros abandonaron el aparato.

Los últimos repatriados a bordo de la avión del grupo turístico Wamos, heredero de la división emisora del Grupo Pullmantur, salieron de Wuham con un notable retraso, tras las más de dos horas que se dilató el control de acceso a unos viajeros poco corrientes. No obstante, en la valoración de los usuarios es la puntualidad una de las características más destacadas de la firma, solo por detrás de la tripulación. Así lo ha corroborado el minuto a minuto de esta última operación de 'rescate', con el coronavirus como telón de fondo, de la que, con el paso de los años, muchos pasajeros seguirán recordando las palabras de aquella azafata que, con la voz distorsionada tras una mascarilla, aseguraba: "Estoy muy contenta de estar aquí y poder llevaros de vuelta a casa".