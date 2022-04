Warner Bros Discovery logra el triple de beneficios durante el primer trimestre

Warner Bros Discovery, el nuevo gigante mediático de Estados Unidos, difundió este martes sus primeros resultados trimestrales, en los que registró un aumento de 2 millones de suscriptores a sus contenidos "en continuo (streaming)", hasta los 24 millones de clientes. En sus cuentas correspondientes a enero-marzo, la empresa incluyó datos referentes solo a Discovery (puesto que su fusión con WarnerMedia se completó a principios de abril), que tuvo un beneficio de 456 millones, más del triple que en 2021. Unos 428 millones de euros) y una facturación de 3.159 millones (13 % más. Unos 2.965 millones de euros). Warner Bros Discovery se sitúa en el negocio de "streaming" como competidora de Netflix (con sus canales HBO y Discovery +), que ha sufrido una debacle al perder abonados por primera vez en años, por lo que los analistas estuvieron atentos a su presentación de resultados y a las perspectivas de futuro ofrecidas por los ejecutivos.

A ese respecto, el consejero delegado, David Zaslav, aseguró, en una conferencia posterior, que no planea tener un "sobregasto para impulsar el crecimiento de suscriptores" y no está "tratando de ganar la guerra del gasto en el negocio (de contenido) directo al consumidor". Su jefe financiero, Gunnar Wiedenfels, dijo no obstante que la combinación de activos de la empresa va a ser "complicada" y que una serie de "proyectos inesperados" le han llevado a rebajar las expectativas de negocio para el conjunto del año.

Los ejecutivos de las empresas combinadas estimaron antes de la fusión unos beneficios anuales en torno a 14.000 millones de dólares (13.139 millones de euros), pero Wiedenfels previó hoy que sean unos "500 millones de dólares (469,2 millones de euros) menos" por la parte de WarnerMedia, mientras que Discovery podría compensar eso con "un par de millones de dólares". También se estimó inicialmente una sinergia de 3.000 millones anuales (2.815,3 millones de euros), algo que el jefe financiero hoy atribuyó al ahorro de costes y a la "eliminación de gastos planeados para el negocio de streaming".

Wiedenfels se refirió, sin entrar en pormenores, al servicio de noticias a la carta CNN+, que ha cerrado después de un mes de operaciones debido a una baja audiencia, como "ejemplo" de "farragosas inversiones a las que les falta un cimiento sólido analítico y financiero". La información no fue bien recibida por los analistas de Wall Street y las acciones de Warner Bros Discovery, que cotizan en el índice Nasdaq, caían cerca del 5 % a media sesión.