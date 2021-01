WOBI y La Información apuestan por la innovación y la iniciativa empresarial

La plataforma de contenidos de negocios WOBI (World of Business Ideas) y el diario económico La Información colaboran en el seminario sobre innovación que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de enero en Madrid, y que pretende ser una gran tormenta de ideas que despierte la iniciativa empresarial interesada en lanzar proyectos disruptivos y abordar la realidad económica desde un punto de vista novedoso que sirva para aportar valor a las organizaciones. El evento estará dirigido por el profesor Gary Hamel, uno de los pensadores y consultores de negocios de mayor influencia internacional, y contará con el apoyo mediático de La Información, el medio digital del Grupo Henneo que se ha convertido en una referencia en la información económica española por su rigor y profesionalidad.

El seminario está dirigido a los empresarios interesados en generar propuestas nuevas y disruptivas que puedan competir en el panorama contemporáneo. En tres lecciones, los asistentes aprenderán a desarrollar sus capacidades de gestión para poder construir una organización atrevida que tenga una oferta incomparable y un sistema eficiente para poder llevar a cabo sus objetivos.

El primer día está dedicado a una revisión de lo que necesitan las empresas hoy en día, los potenciales sin explotar en el mercado y los obstáculos que pueden bloquear la creatividad del equipo. En el segundo día, el énfasis se pondrá en el hábito del pensamiento creativo y en cómo se puede enseñar y hacer parte de la identidad de la empresa. Para la última lección, se detallarán las estrategias para maximizar la efectividad del modelo de la empresa y evitar las estructuras y trámites innecesarios que complican y desaceleran los procesos y actividades importantes.

Las tres sesiones del evento serán impartidas por Gary Hamel, director de Management Innovation eXchange y profesor de la London Business School durante tres décadas. En 2008, ‘The Wall Street Journal’ describió a Hamel como "uno de los pensadores de negocios más influyentes", y la revista ‘Fortune’ lo señaló como el estratega principal en el mundo de los negocios. Ha cambiado la manera de pensar en el sector con conceptos como ‘la intención estratégica’ y ‘la competencia básica’, y es el autor de ‘Competing for the Future’ y ‘The Future of Management’, entro otros grandes libros sobre organización empresarial y negocios publicados en todas las partes del mundo.

El precio del acceso al seminario es de 149 dólares (126,55 euros), con los que se podrá participar durante los tres días del evento, que dará lugar a un certificado firmado por Hamel y WOBI. Los asistentes tendrán traducción simultánea al castellano, contenido audiovisual exclusivo y un resumen ejecutivo al final del seminario. Además, los lectores de La Información disfrutarán de un descuento de 10% con el código 'WOILAINFORMACION10'.