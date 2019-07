Xiaomi y Samsung, las más beneficiadas en España por la crisis de Huawei

De luchar de tú a tú con Samsung y Apple, e incluso amenazar con un 'sorpasso', a ser el patito feo de los móviles. La guerra comercial entre Estados Unidos y China que libra el presidente Donald Trump ha llevado a Huawei a la mayor crisis de su historia. La compañía china ha llegado a ver cómo sus ventas caían en un 50% y éstas son absorbidas por la competencia.

De acuerdo con la información publicada este mismo viernes en 20 Minutos, serían Samsung y Xiaomi las mayores beneficiadas por los múltiples vetos, pérdidas de contratos y hasta de credibilidad que sufre la hasta hace un par de meses era la tercera mayor vendedora de móviles del mundo.

El magnate hecho presidente de Estados Unidos reocogió varios hechos que le sirvieron de pretexto para emitir uno de los mayores vetos a una compañía en la historia del país norteamericano. Entre ellos se encontraban la opacidad de la algunas empresas chinas respecto al origen de su capital, muchas veces de origen gubernamental, así como las múltiples acusaciones de espionaje desde occidente o el arresto de la directora financiera de Huawei, Wanzhou Meng, en Canadá por supuestamente saltarse las sanciones a Irán.

El veto de Trump a Huawei, y que recoge el Departamento de Comercio, prohibía a que las empresas de EEUU usar equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías que supuestamente intentan espiar a Estados Unidos. Esto precipitó una cascada de divorcios entre Huawei y compañías estadounidense como Google, Intel, Qualcomm, Xilinx y Broadcom.

El CEO de Huawei en España, Tony Jin Yon, reconoció hace un tiempo que el veto se traduciría en una caída de las ventas "entre un 25% o 30%", pero que poco tiempo después se recuperarían. Nada más lejos de la realidad, esta recuperación no sólo no se ha producido si no que, además, se ha acrecentado.

De acuerdo con los último registros, Huawei no ha perdido entre ese 255 o 30% que anticipaba su CEO regional; su cuota de mercado se ha resentido hasta en un 50% según han confirmado varias grandes cadenas de distribución. La debacle de las ventas de Huawei habrían beneficiado en especial a la gran compañía surcoreana.

Además de este desplome en las ventas de la compañía china, su productos se verían ahora afectados por una perdida de valor. Huawei se ha visto obligada a ofrecer unas rebajas en sus productos de hasta el 40%, una solución temporal para evitar una caída en libre de sus ventas. Esto es porque, aunque en números la venta de sus dispositivos low-cost continúa siendo considerable, la reputación de la compañía sobrevuela la incertidumbre y cada vez menos clientes se muestran dispuestos a comprar a Huawei un móvil de alta gama.

Sin horizonte de salida

A pesar de que China y Estados Unidos firmaron una teórica paz comercial el pasado 29 de junio en la cumbre del G20, Huawei sigue sion poder desplegar su mayor producto en Estados Unidos: el 5G. El propio presidente Trump confirmó tras la reunión con Xi Jinping que habían "acordado que las empresas estadounidenses puedan vender productos a Huawei", sin embargo, el veto continúa vigente sobre la red 5G.

Varias organismos del gobierno de Estados Unidos confirmaron esta misma semana que Huawei podrá vender pequeños componentes a empresas estadounidenses como chips, ya que "no tienen ningún impacto sobre la seguridad nacional", afirmó la propia Casa Blanca el martes. El Departamento de Comercio se alineó con la oficina del presidente y confirmó la continuidad de Huawei en la lista de compañías y personas a las que se prohíbe el acceso a tecnología estadounidense.

La información que publica '20 Minutos' recoge las afirmaciones de Reuters, que dicen que los funcionarios han recibido un protocolo de actuación con las empresas que pidan permiso para poder vender sus productos a Huawei. Esto despeja las dudas sobre la situación y confirma el gran escollo en el que se encuentra la tecnológica china.