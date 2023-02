Zara empieza a cobrar hoy por la devolución online con recogida en casa. 

Zara, la marca insignia del Grupo Inditex, cobrará a partir de este miércoles por cada devolución que se solicite de forma online y que pida la recogida en el domicilio. La marca española presidida por Marta Ortega ha decidido implementar el primer día de febrero esta política que ya tiene un largo recorrido en otros países, en algunos casos lleva doce meses en funcionamiento, trasladan desde su gabinete de prensa.

Desde ahora, los clientes que quieran efectuar una devolución de su compra o parte de esta a través de la web o una aplicación deberán tener presente que no van a recuperar la totalidad de ese importe. Zara ha decidido cobrar una tasa de 1,95 euros por el servicio de recogida en casa, que será descontada del precio de la prenda.

El grupo ha defendido esta medida como parte de su estrategia para frenar el impacto medioambiental de los envíos, que experimentaron un gran aumento durante la pandemia, debido a las restricciones de salud implementadas en todo el planeta para frenar la propagación del coronavirus. La suma de los envíos de entrega de las compras, más los trayectos de devolución, tienen un amplio impacto en el medioambiente, como consecuencia de las emisiones de los vehículos que ejercen el reparto.

La firma con sede en Arteixo (Galicia) anunció el verano pasado la implementación de esta tasa en muchos de los mercados en los que opera, aunque en otros está operativa desde hace un año, sin embargo, hasta este momento no había llegado a España. Su llegada ha pillado por sorpresa a muchos clientes, ya que la fecha de entrada en vigor estaba por concretar, no obstante, tienen abiertas otras opciones para no tener que abonar esta cantidad.

Zara permitirá la devolución sin costes en tienda

Los compradores que opten por una devolución en tienda o lleven las prendas de ropa hasta el punto de recogida que mejor les convenga, no deberán enfrentar este pago. Por lo que esta política podría forzar un cambio en sus hábitos de consumo y fomentar las compras en tienda física, aprovechando que se han desplazado a la tienda para realizar la devolución.

En la misma línea de frenar la huella de su negocio en el planeta, Zara decidió empezar a cobrar por las bolsas que facilitaba en el mes de octubre. El precio varía en función de los tamaños y oscila entre los 0,10 euros por una bolsa a los 0,20 por los sobres que con frecuencia se usan para regalos.