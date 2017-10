El primer vodka ecológico y libre de gluten llega al mercado 

Cada vez es mayor el compromiso de las marcas por incluir entre su oferta productos libres de gluten, sin embargo los celiacos todavía tienen un gran camino en la democratización del mercado. Los intolerantes al gluten se ven obligados no solamente a modificar su dieta para evitar la proteína del trigo, también en muchas ocasiones su ocio.



El gluten se encuentra en muchos mas alimentos o productos de los que pensamos y una de las preguntas más frecuentes entre los celiacos es la de "¿Puedo seguir bebiendo alcohol?". Respondemos.



Bebidas como la cerveza están creadas a base de cebada y el whisky con centeno, por lo que su consumo es el menos recomendable para los celiacos, sin embargo existen bebidas blancas que también tienen que desaparecer de la lista de favoritas de los celiacos, como es el vodka. Hasta ahora.



Aunque el vodka figuraba entre las bebidas prohibidas para los intolerantes al gluten, el grupo Stoli The Vodka da un paso al frente y lanza al mercado el primer vodka tanto libre de gluten como ecológico bautizado como Stoli Gluten Free, con una implicación ecológica.



Elaborado bajo un control total que va tanto de la recolección de ingredientes -no modificados genéticamente- hasta el proceso de embotellamiento en un compromiso de Stolichnaya por la salud y el medioambiente dando lugar al primer vodka ecofriendly. Termino tan de moda en el último tiempo. Sin embargo, a pesar de lo cotizado que está todo lo que lleva el sello "gluten free", la botella tiene un precio de 13 €.



El Stoli Gluten Free destaca por la utilización del grano fino del mejor maíz orgánico y sin gluten de la región rusa de Tambov, famoso al rededor de todo el mundo por la fertilidad de sus campos, dando lugar al primer vodka sin gluten y ecológico, ya que ninguno de sus ingredientes son modificados genéticamente. Además, con la intención de preservar su carácter, sutileza y textura el espirituoso ha sido destilado únicamente 3 veces.

Cómo tomarlo

Desde la casa del vodka, nos invitan a tomarlo de dos novedosas maneras, que dan lugar a cócteles de lo más refrescante y originales.



La manera perfecta de servir el Vodka Gluten Free sería el Stoli Farmers Mules, dotando notas ácidas y frescas:



- 2 partes de Stoli Gluten Free.



- 4 partes de Stoli Ginger Beer.



- 1/4 de zumo recién exprimido de lima.



- Hojas de mentas para decorar.



Otra opción sería el Stoli farm fresh lemonade. Para su prepraración hay que rellenar un vaso ancho con cubitos de hilo, añadir dos partes de Stoli Gluten Free, 4 partes de limonada y adornar con menta.